產險業推在途加保 上班前保 下班開車就有保障

2018-06-26 08:03 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



華南產險表示，為慶祝成立55周年，推出凡加入成為該公司Line的好友，可抽加入見面禮活動。圖／華南產險提供。 分享 facebook 現代人幾乎無時無刻不上線，若不在「線上」加強服務，產險公司跟保戶的距離可能越來越遠。3大產險公司同步宣布強化線上業務，國泰產險和華南產險鼓勵保戶「加LINE的好友」，新安東京海上產險則首創e化「在途加保」線上投保服務，滑個手機，讓你立馬增加保障。

阿國住林口，但在台北上班，必須天天開車往返國道。國道車速快、事故多，一不小心就有可能發生事故。新安東京海上產險發言人、副總經理呂文泉指出，像阿國這樣的「國道開車族」，除強制車險外，只投保第三人責任險絕對不夠，建議可再加保「超額責任險國道倍增型」保險，加強保障。

呂文泉說，阿國因為已是新安東京海上產險的網路會員，在線上買過保單，想要「再加保」時，可透過該公司首創的「在途加保」線上服務加保；即只要在汽車任意險保單有效期間內，都可「隨時在中途再加保」第三人責任險及其附加險種。阿國只要上網勾選加保的險種商品、試算保費、線上刷卡繳費，就完成加保作業，且保險最快當日生效。呂文泉說，阿國若在早上上班前透過線上加保，下班開車回家時，可能就已獲得保障。

台灣高價進口車及超跑銷售量逐年攀升，今年傳出的超跑車禍事故已有10多起，駕駛人在路上撞到超跑或被超跑撞的機率，越來越高。國泰產險表示，車主若只買最基本的強制險，發生交通事故時，保障多不夠，甚至有可能面臨巨額求償風險。為此，國泰產險推出「線上車險保單健檢」，保戶只要加入國泰產險LINE的好友，就能透過LINE完成保單診斷、投保評估及線上加保服務。

國泰產險數位發展部協理俞嘉豪表示，國泰產險的「LINE車險自助服務平台」，自106年底上線，至今、107年5月底，「累計」使用人次已逾11萬次，有超過3000 名客戶透過平台完成理賠申請、變更保單內容、線上續保繳費等。

俞嘉豪指出，LINE車險自助服務平台「不受時間、地點限制」，以車險理賠為例，理賠過程若須補證明文件，過去只能透過理賠人員電話或郵寄紙本通知單請客戶補件，現在客戶只要加入LINE好友，就可以在LINE平台上接收理賠補件通知、補件類型，查詢補件狀況並掌握賠案進度。