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海外旅遊正夯 選擇旅平險要掌握「五要」

2018-06-26 05:55聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

觀光局統計，國人海外旅遊次數今年至4月為止高達543萬人次，較前一年同期成長達9.32%，人次創新高，平均每天超過4.5萬人出國，顯示民眾對於海外旅遊的熱愛。緊接著暑假來臨之際，更是國人海外旅遊旺季。海外旅遊除了機票、飯店、行程須要事先規劃外，對於不可預期的意外風險，亦可透過保險規劃避免可能的損失，讓旅行的防護更全面。

中國人壽資深協理許鴻儒提醒民眾，不論國內外旅遊都隱藏著意外發生的風險。因此，在規劃旅遊行程時，務必要投保旅行平安保險，以分散旅途中的種種意外風險，才能夠安心享受自在的旅程。

許鴻儒建議民眾，可用簡單易懂的「五要」口訣，作為投保旅平險時的考量：一、國內外旅遊都要保；二、保障範圍要完整；三、保額要充足；四、投保管道要多元便利；五、要有海外急難救助，尤其是代墊住院醫療費用服務。

一、國內外旅遊都要保：隨著風險意識抬頭，許多民眾出國旅遊都會投保旅平險，但國內出遊時往往就會忽略投保。許鴻儒資深協理也叮嚀民眾，無論是到先進國家旅遊或是國內出遊，意外風險一直都存在，因此國內外旅遊都應投保旅平險，以分散風險發生時的損失，旅遊全程有保障才能玩得自在安心。

二、保障範圍要完整：因旅途中隱藏著各種風險，建議民眾投保旅平險應檢視保障範圍的完整性，其中是否涵蓋意外所致之身故、失能、實支實付傷害醫療與海外突發疾病所致之住院、門診及急診等醫療保障。

三、保額要充足：許鴻儒建議，投保旅平險起碼要規劃1,000萬元意外身故保險金才安心，若為家中經濟支柱或仍有房貸者，可視個人狀況將保額拉高到1,500萬元，另海外醫療費用普遍較國內昂貴，建議民眾事先檢視自身海外醫療相關保障及保額是否足夠。

四、投保管道要多元便利：許鴻儒指出，除了透過業務員、電話及傳真的投保方式外，年滿20歲具行為能力的民眾可先於中國人壽企網網路投保專區登錄資料註冊，加入中壽網路投保會員，往後只要在每次旅程出發前動動手指，即可輕鬆完成投保。

五、要有海外急難救助，尤其是代墊住院醫療費用服務。許鴻儒說，選擇有海外急難救助及代墊住院醫療費用服務是很重要的，保戶出國旅遊因突發意外及疾病需於當地就醫時，若有代墊住院醫療費用服務就不必為籌措額外的外幣現金而奔波。

中國人壽網路投保提供兩種不同類型旅平險，除適合單趟旅行的「中國人壽新E安心旅行平安保險」外，另外針對經常海外旅行的商務人士、代購業者、攝影達人、旅遊專家等族群，提供一年期「中國人壽E保通旅行平安保險」，一次投保，契約有效期間內，不限出國次數，每次「海外停留保障期間」最高日數以出境日(含)起算45日內皆享有保障。

出國旅遊別忘了投保旅平險，享受旅行更安心。圖／中國人壽提供。
出國旅遊別忘了投保旅平險，享受旅行更安心。圖／中國人壽提供。
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