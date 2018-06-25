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房貸戶逾5萬近寬限期 台經院：不至有斷頭潮

2018-06-25 17:45中央社 台北25日電

營建業氣候測驗點已連4月下滑，而央行可能年底開始升息，不只讓房貸族很緊張，明年更...
營建業氣候測驗點已連4月下滑，而央行可能年底開始升息，不只讓房貸族很緊張，明年更有超過5萬戶寬限期即將到期，不過台經院認為，不至於會出現斷頭潮。 圖／聯合報系資料照片
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台經院調查，營建業氣候測驗點已連4月下滑，而央行可能年底開始升息，不只讓房貸族很緊張，明年更有超過5萬戶寬限期即將到期，不過台經院認為，不至於會出現斷頭潮。

台經院今天公布3大產業營業氣候測驗點，製造業與服務業雙雙走揚，但營建業續呈下跌，較上月減少0.33點、跌至94.89點，已是連續4個月下滑。

台經院副研究員劉佩真分析，雖然營造業與不動產業對當前景氣並不悲觀，但多認為未來半年景氣能見度不夠明朗，因為近期金管會、央行動作頻頻，針對銀行房貸逾放比增加，以及寬限期兩大方向提出控管措施，且升息的趨勢會對房貸族帶來壓力，加上房市供給端的壓力仍未解除，都增添未來的不確定性。

劉佩真指出，明年約有5.47萬戶的房貸寬限期即將到期，若再加上升息的因素，房貸族的壓力勢必加重，將突顯不動產授信的風險問題。

營建業前景雖存在不確定性，劉佩真認為，房市應不至於出現斷頭潮，或是有崩盤的可能，因為政府已經緊盯市場狀況，準備及時出手解決問題，且關鍵是銀行的房貸逾放比還在0.26%，相較於整體逾放比0.28%，還低於平均值，顯見情勢還在可控制的範圍內。

劉佩真也說，近年房市即便價格往下修正、也是緩跌，而斷頭潮通常會出現在房價短期驟跌的情況，屋主預期價格會往下跌而恐慌性拋售，台灣房地產市場現處於盤整階段，不至於出現斷頭潮或崩盤的情形。

房貸台經院
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