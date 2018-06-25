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新台幣連3貶創近9個月低 美中貿易衝突未解

2018-06-25 17:37中央社 台北25日電

今天新台幣開低走低，終場以30.403元兌1美元作收，貶值9.6分，匯價連3貶並...
今天新台幣開低走低，終場以30.403元兌1美元作收，貶值9.6分，匯價連3貶並創近9個月新低，兩大外匯經紀公司總成交量13.49億美元。 圖／聯合報系資料照片
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美中貿易戰升溫導致外資匯出，亞幣走弱，今天新台幣開低走低，終場以30.403元兌1美元作收，貶值9.6分，匯價連3貶並創近9個月新低，兩大外匯經紀公司總成交量13.49億美元。

外匯交易員表示，美中貿易衝突升溫，至今仍未有緩和跡象，且中國人民銀行宣布定向降準，今天包含人民幣在內的亞幣普遍走弱，加上台股重挫、外資大幅匯出，進口商眼看美元升勢一去不回，擔憂未來美元越來越貴，近期也加入買匯行列，導致新台幣續貶，今天再度重貶近1角，摜破30.4元關卡。

展望新台幣後市，外匯交易員說，美國今年還有2次升息可能，台美利差持續擴大，加上近期正處除權息旺季，外資拿到現金股利後匯出，都成為新台幣偏弱的原因。目前雖適逢出口商季底作帳拋匯時期，但由於買匯力道遠大於拋匯，且市場只剩下出口商在供給美元，「美元只會一步一步慢慢升上去」，估本週新台幣將貶至30.5元至30.6元間。

匯銀人士則指出，從上週央行總裁楊金龍在理監事會議的會後記者會上所發表的談話來看，今年央行最快升息的時間點應該是第4季，「但這是建立在美國9月也升息的前提下」。

新台幣兌美元今天開盤價為30.370元，最高30.349元、最低30.405元，尾盤收30.403元，貶值9.6分。

新台幣外匯
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