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永豐金證IPO承銷 冠同業

2018-06-23 00:01經濟日報 記者周克威／台北報導

永豐金證券主辦的影像感測器IC設計公司晶相光（3530），在安防監控市場占有率全球第三名，並與全球最大基因定序檢測設備商合作切入基因定序晶片，未來成長潛力大；晶相光預計6月底進行股票競價拍賣投標、7月中上市。

截至目前全市場上市申請案八家、上櫃申請案11家，其中永豐金證券主辦的上市申請案二家、上櫃申請案三家，均為送件量最多的券商。

永豐金感測器

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