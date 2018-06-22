雷仲達：央行理事們已討論何時升息 尚無時間表

2018-06-22 19:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



合庫金控今（22）日舉行股東常會，合庫金控董事長雷仲達會後指出，預計下半年全球景氣可望持續擴張，但仍存在諸多風險，例如美中貿易爭端、美國聯準會（Fed）維持升息循環，以及地緣政治等。

兼任央行理事的雷仲達表示，21日央行理監事會議上，對於維持利率不變，大家意見都一致，只是理事們有提到，未來可能要注意物價上漲的風險，雖然現在的金融環境還不太適合升息，但是美國開啟升息循環，台灣也要關注這個議題。

對於央行總裁楊金龍提醒，房貸戶要注意利率上漲風險一事，雷仲達分析，楊總裁這樣講，很可能是因為央行理事們已經在提醒，美國不斷升息，我們也要開始考慮「如果情況允許，是不是也要跟進升息」。因為理事們的討論，楊總裁才會善意提醒房貸戶要注意還款能力問題，因為未來銀行房貸利率，很可能會因央行升息而上漲。

至於這是不是代表，央行下次就會考慮升息？雷仲達說：「不一定下一次、沒有這麼講，央行還要看一些指標，包括通膨情況、通膨預期，貨幣供給情況，經濟成長力道是否強勁還是疲弱等，要考慮的因素很多。」

合庫金股東會通過每股配發現金股利0.75元、股票股利0.3元，合計共1.05元；若以今日收盤價17.75元計算，現金殖利率達4.23%。

雷仲達表示，合庫金去年稅後純益147.12億元，年增率4.05％，每股稅後純益（EPS）為1.17元，且旗下各子公司皆維持獲利。