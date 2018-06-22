野村投信與KPMG安侯建業、台北101、證交所 攜手挺公益

2018-06-22 16:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



野村投信今（22）日與KPMG安侯建業聯合會計師事務所、台北101與臺灣證券交易所合作舉辦第六屆「愛市集-買好物做好事」公益活動，邀請13家庇護工場、社福團體及社會企業前來設攤販賣公益商品。

野村投信除了由超過30位員工主動擔任活動志工外，亦透過Line官方帳號邀請客戶與投資人前來共襄盛舉，並且提供豐富獎品做為活動宣導用途，希望讓「愛市集」發揮更大影響力。

野村投信總經理王伯莉表示，「愛‧市集」活動讓民眾透過購買社福團體與社會企業的產品來表達支持，獲得良好迴響，野村投信亦秉持相同理念，長期以來以同樣的方式支持社福團體。

雖然今年是野村投信首度加入主辦行列，但公司同仁們均曾藉由購買「愛‧市集」產品的方式來共襄盛舉。期待未來能有更多企業加入，讓「愛‧市集」持續壯大，嘉惠更多弱勢族群。

此次參與「愛市集」公益活動的社福機構共計13個單位前來設攤，包括中華社會福利聯合勸募協會、樂山教養院、幼安教養院、熊米屋基金會、心路基金會、愛盲基金會等六家社福團體，集賢庇護工場、大安庇護農場、聯合醫院附設庇護工場等三家庇護工場以及勝利廚房、綠藤生機、藍天大地、社企一起幫等四家社會企業。

而當天KPMG也設攤協助義賣台南市復健青年勵進會、天主教瑞復益智中心、高雄市關懷身心障礙者就業協進會、中外餅舖庇護工場、 屏東善導書院等五家偏遠機構商品。