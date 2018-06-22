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星展集團50周年 宣告全新品牌承諾

2018-06-22 14:37聯合報系攝影中心 記者徐兆玄╱即時報導

星展集團歡慶50周年，星展銀行執行總裁高博德來台參加50周年貴賓晚宴，在今天早上星展銀行的記者會上，高博德除了重申深耕台灣市場的承諾，也向台灣消費者正式宣告星展銀行全新品牌承諾「生活隨興，星展隨行」。

星展銀行執行總裁高博德來台參加50周年貴賓晚宴。記者徐兆玄／攝影
星展銀行執行總裁高博德來台參加50周年貴賓晚宴。記者徐兆玄／攝影
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高博德向台灣消費者正式宣告星展銀行全新品牌承諾「生活隨興，星展隨行」。記者徐兆玄...
高博德向台灣消費者正式宣告星展銀行全新品牌承諾「生活隨興，星展隨行」。記者徐兆玄／攝影
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星展銀行執行總裁高博德來台參加50周年貴賓晚宴。記者徐兆玄／攝影
星展銀行執行總裁高博德來台參加50周年貴賓晚宴。記者徐兆玄／攝影
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高博德（左）與台灣星展銀行（台灣）總經理林鑫川（右共同向台灣消費者正式宣告星展銀...
高博德（左）與台灣星展銀行（台灣）總經理林鑫川（右共同向台灣消費者正式宣告星展銀行全新品牌承諾「生活隨興，星展隨行」。記者徐兆玄／攝影
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星展銀行執行總裁高博德來台參加50周年貴賓晚宴。記者徐兆玄／攝影
星展銀行執行總裁高博德來台參加50周年貴賓晚宴。記者徐兆玄／攝影
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星展銀行

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