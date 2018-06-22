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台企高層=養老院？馬雲一句話 台灣老闆全中槍

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新台幣開盤 升值0.2分

2018-06-22 09:17經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今（22）日早盤以30.300元兌1美元，升值0.2分開出。

新台幣昨日終場以30.302元兌1美元，大幅貶值1.32角作收，今早開盤則升值。

新台幣

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