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旺旺保響應小英政策 7月起調薪3%

2018-06-21 22:18經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

總統蔡英文勉勵企業比照軍公教加薪3%，旺旺友聯產險以實際行動響應。旺旺保董事長洪吉雄今(21)日表示，7月1日起將幾乎全面性地調薪，平均調幅3%，高於過往1%~2%水準，且是職級較低或薪資偏低的，調幅越高。

洪吉雄說，為了讓基層員工享受公司獲利成果，並且具體響應蔡總統的3%加薪政策，已規劃較往年幅度要大的加薪計畫，全公司1,060位員工，幾乎絕大多數都會加到。

誰加不到呢？洪吉雄說，除了屈指可數的表現欠佳者，另外就是，「我和總經理不加薪」；無論加薪的平均幅度或個人受惠情況，旺旺保都用平均3%、職級越低加越多來回應總統的期待。

旺旺友聯產險(簡稱旺旺保)21日舉行股東常會，通過配發現金股利0.7元，以21日收盤價每股18.25元計算，現金股息殖利率3.8%，洪吉雄表示，今年前五月稅後純益還不錯，優於去年同期，希望明年可配發更高的現金股利。

旺旺保今年前三月稅後純益1.3億元，據了解，該公司獲利穩健，今年前五月稅後純益已經超過3億元。

旺旺保去年稅後純益6.63億元，投資收益占3.09億元，較前年同期大增178.4%；核保利潤占3.54億元，也較前年同期大增237.1%。洪吉雄說，今年希望維持投資收益、核保利潤占比各約一半的局面。

至今年3月底，旺旺保持有的股票部位約19.9億元、占可運用資金比率18%；債券部位17.79億元、占比16%，今年持股策略配合美國處於升息循環，看好原物料、塑化、紡織等類股，已從長線角度持有遠東新、台泥等個股。

業務動能方面，旺旺保也保現良好。今年前五月簽單保費43億元，年增9.6%，比全體產險業前五月年增4.5%的力度高出一倍以上。旺旺保總經理劉自明表示，將強化網路投保業務，7月會推出促銷方案。

劉自明指出，旺旺保的網路投保起步雖慢，但成長很快，今年一至六月，會員人數較去年同期成長40%左右，車險、旅平險、住宅火險、傷害險等個人險商品，都已陸續上線，先前還為了控管資安，投資200多萬元更新電腦設備。

旺旺友聯產險董事長洪吉雄(左)、總經理劉自明(右)在股東會後合影。記者陳怡慈/攝...
旺旺友聯產險董事長洪吉雄(左)、總經理劉自明(右)在股東會後合影。記者陳怡慈/攝影
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