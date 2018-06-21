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央行為何仍不升息 總裁關鍵問答解惑

2018-06-21 22:18中央社 台北21日電

央行總裁楊金龍表示。聯合報系記者黃義書／攝影
央行總裁楊金龍表示。聯合報系記者黃義書／攝影
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央行第2季理監事會議決議，維持利率連八凍，重貼現率為1.375%，雖然央行仍按兵不動，未跟進美國升息，但央行總裁楊金龍提醒借款人，要留意未來升息可能性與借款能力負擔。

以下是中央銀行總裁楊金龍在理監事會議後記者會上，回答媒體的7個關鍵問答。

問：美國今年可能會升息4次，台灣有可能跟進升息嗎？

楊：是否升息需考量因素包括國內與國際因素，國際主要央行目前仍維持寬鬆政策，歐洲央行（ECB）量化寬鬆雖然已結束，但已表態明年夏季前都不會調升利率。台灣雖沒有實施量化寬鬆，但每一季會預測並依據數據調整，本次理監事會議上已有幾個理事提到，如果新台幣貶值，導致輸入性通膨升溫，就需要密切關注是否有升息可能。

但要提醒借款者，未來將是升息循環，目前是美國領先（升息），歐洲、日本慢慢升，未來（利率）不可能永遠停在這裡。我要提醒房貸借款人，如果有天央行升息，要注意是否有能力負擔借款。

問：央行目前不升息，是因為產出缺口仍為負，且通膨低而穩定，也就是說升息的前提包含產出缺口與消費者物價指數（CPI）兩大因素，兩因素如果衝突（例如產出缺口仍為負，但CPI年增率已經突破2%），央行會優先取決哪個因素？

楊：基本上兩個因素都有關聯，如果薪資調升幅度夠大，導致生產成本提升，物價上漲，勞動市場緊俏，表示生產與經濟成長（GDP）皆很強，兩者就有連動性。

另一方面，能源物價上揚或新台幣貶值，是否導致輸入性通膨，也要一併考量。若是能源價格上揚導致的通膨，央行比較不介意，因為那屬於供給面，核心CPI會剔除這個因素（能源油價）。

如果通膨年增率超過2%是因為薪資或需求提高，那央行會來考慮（升息）。

問：缺電的問題會不會影響對經濟與企業投資？

楊：政府一再說明不會缺電，水也不會有問題，基本上央行這次的預測沒有考慮水電問題。央行第一季預測今年經濟成長率是2.58%，這次提高到2.68%，調升經濟成長率是考慮第一季經濟表現及出口比預期來的好。當然央行的預測還是要每季調整一次。

問：新台幣最近兩個月貶值將近一元，會不會擔心貶值速度有點快？

楊：川普當選後，全球貨幣波動度提高，新台幣與其他貨幣也是，雖然跟以往比較，新台幣波動度提高了，但全球金融市場的波動度都提高，新台幣相較其他貨幣仍相對穩定，央行到立法院業務報告時也曾提醒廠商要適度避險。

問：美中貿易摩擦對台灣的影響？

楊：美國政府宣布對價值達500億美元的中國進口商品，施以懲罰性關稅，根據經濟部評估認為對台灣影響不大，央行也贊同經濟部的評估。央行經研處統計，每個國家出口到中國加工，中國再出口到美國的產品價值鏈中，台灣的附加價值並不高，對GDP影響很小。

至於美國另要對中國輸入美國2000億美元商品課徵10%關稅的部分，因為清單還沒出爐，無法評估。

問：軍公教年金改革對於民間消費的影響？

楊：軍公教的年金改革是局部性的，而且年金改革是漸進式的，時程會拉長，因此以今年來說，年金改革對民間消費影響不大，包括失業率降低、就業人口增加、薪資成長以及現金股利發放，都對消費有幫助。

問：純網銀發展對於傳統實體分行的影響？

楊：金融監督管理委員會目前只開放2張純網銀執照，純網銀與金融科技雖然導致實體分行價值與分行家數減少，並影響銀行從業人員就業，但相對的也能增加新創人員的就業機會，金融科技發展是個調整過程，就業市場要慢慢調整。

央行美國升息新台幣

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