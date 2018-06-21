立委質疑如興案有疑點 金管會：會進一步了解

2018-06-21 20:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



立委質疑如興增資併購玖地集團案有諸多問題，金管會證期局今（21）日表示，對於立委質疑的玖地集團內部控制不良、做假帳、虧空等問題，金管會將會作進一步了解。

立委黃國昌今天指出，國發基金挹注台灣如興公司併購玖地集團內幕重重，他質疑如興與玖地聯手詐騙台灣、錢進中國。

金管會證期局今天針對當初如興增資案申報生效過程，提出說明，並強調，對於立委質疑的如興虧損、玖地集團內部控制不良、做假帳及虧空等問題，金管會也會針對併購後公司情況，作進一步了解。

金管會證期局主秘簡宏明表示，如興增資案是在2016年9月申報，目的是併購玖地集團，因申報資料有兩個問題，第一未充分說明併購股權價值合理性，第二是有無反向併購問題，當時申報未充說明，因此，停止申報生效二次。

公司在2016年12月15日提出補正，有關併購價格合理性，後來如興自己提出會增訂增補契約，3.8億美元收購金額，有跟對方簽合約，20%約7,600萬美元先不支付，依如興未來六年獲利情況做分期給付。

第二，是否有反向併購，誰才是經營者，請公司作充分說明，後來公司也提出，為確保如興經營團隊收購後仍有控制力，如興規劃經營團隊能達控制權，這次現增案原則上要認購一點，玖地集團不可高於14.9%，同時規劃，如興原經營團隊會在董事會取過半席次，確保如興經營團隊仍具控制力。

對於這些說明，金管會均要求公司在收購現增案公開說明書上，須充分說明，讓投資人了解相關資訊，後來現增案在2017年1月3日申報生效。