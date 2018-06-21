南僑赴大陸掛A股 金管會提四點說明

2018-06-21 20:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



南僑上海向大陸遞件申請A股上市，金管會今（21）日晚間提出四點說明，包括強調南僑上海是大陸註冊公司，還無法來台掛牌，將持續注意本案後續發展等。

金管會說明，第一，南僑公司今年3月9日股東臨時會決議通過南僑上海申請在上海證交所上市案，南僑公司並在昨（20）日代南僑上海公告向中國證監會遞交A股上市申請文件。因南僑上海為大陸註冊企業，尚無法來台掛牌。

第二，南僑上海目前實收資本額為8.56億元，為南僑公司持股96.15%的子公司，該子公司主要是在大陸經營油脂及冷凍麵糰業務。南僑上海規劃在A股上市，主要考量可拓展大陸業務及提升資源整合成效，也可在當地資本市場籌資浥注本業發展。

未來倘南僑上海經核准於大陸上市，仍為南僑公司的子公司。金管會已請證交所持續注意本案後續發展情形。

第三，目前我國上市公司子公司已赴大陸掛牌者有五家，包括日月光的環旭電子、亞翔的亞翔集成、華映的華映科技、楠梓電的滬電股份及鴻海集團的富士康工業互聯網股份有限公司。

規劃赴大陸掛牌者有南僑公司、巨大機械、臻鼎KY及榮成公司等四家的大陸子公司。為確保國內上市櫃公司對子公司的控制力及股東權益，避免稀釋、股價不合理性及資訊揭露不充足等事項，證交所及櫃買中心已訂定相關規範。

包括三年內累計對重要子公司降低持股比例達10%，應委請獨立專家出具意見，並提請審計委員會及董事會決議。

重要子公司擬於海外證券市場掛牌者，應經上市櫃公司股東會決議通過。以及發生前揭情事均應辦理重大訊息公告。

第四，大陸市場雖有籌資規模大、本益比較高等優勢，我國資本市場相較於大陸資本市場亦有法規透明、審查有效率、資金匯出入限制少、再籌資容易、現金股利殖利率高等優點。

且金管會目前已持續推動金融發展行動方案，營造最適上市櫃環境，並已督導證交所及櫃買中心持續積極赴海外招商，增訂多元上市櫃條件，以利吸引海外台商回台掛牌。