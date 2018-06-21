學者預期台灣可能9月才升息

2018-06-21 11:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



中央銀行今天下午舉行理監事會，學者表示，不可否認，央行今年升息的壓力比去年大很多，但由於中美貿易戰升溫，國內物價上漲仍不是很高，利率連八凍可能性較高，預估升息時點可能落在9月，甚至延後到12月。

中央大學經濟系教授徐之強表示，三個原因讓央行有升息壓力，首先是第一季經濟表現不錯，經濟成長率已達3.02%，其次前五月核心通膨1.4%，為2011年以來最高點，第三就是美國持續升息，利差擴大造成近期新台幣重貶；部分新興國家已採取升息措施，我國央行升息的壓力也越來越大。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，去年物價上漲只有0.6%，今年前五月以來到1.66%，前五月物價漲幅高於重貼現率1.375%，所以央行升息壓力比去年高；但是5月核心通膨1.4%，和目前利率差不多，則讓央行沒有升息急迫性，這也是預期本次理監事會議讓利率按兵不動可能性較高的原因 。

關於台美利差，孫明德表示，美國利率1.75%-2.00%，台灣則是1.375%，以此來看，台美利差還沒有很大，比較大的是美歐和美日利差。

孫明德說，雖然4月物價上漲到1.98%，但5月又降到1.6%，物價沒有上漲很多，目前看起來，9月升息的機率降低，12月升息機率反而高一些。

徐之強表示，央行考量升息最後的取決因素一定在物價，特別是核心通膨上漲率，近期油價持續上漲，新台幣走貶，以新台幣計價的能源價格造成輸入性通膨的壓力更大，下半年物價喊漲，讓央行有升息壓力，除非年底景氣衰退，物價又很平穩，央行就不會升利息。