南山配股不配息 董座說兩大考量

2018-06-21 11:52 中央社 台北21日電



南山人壽今天召開股東會，通過每股將無償配發股票股利1.0238871111元。對於南山人壽配股不配息，董事長杜英宗表示，主要基於配合業務發展所需，且配息需經主管機關同意。

南山人壽今天召開107年股東常會，通過去年財報，稅後淨利219億元，每股盈餘2.14元，並決議無償配發股票股利1.0238871111元。

會中股東提問，南山人壽年年賺錢，為何公司選擇配股票卻不發現金？杜英宗表示，南山人壽考量未來業務發展需要，藉以充實營運資金，且配息需經主管機關同意，因此，配股而非配息。

另外，杜英宗也表示，民國106年，新南山轉型滿6週年，內外勤同仁在堅實的業務與財務基礎上，持續從客戶角度思考，因此，即使面對全球股匯市動盪，仍繳出亮眼成績單，尤其，合併總保費收入5241億元及合併總資產突破4兆元，達4.03兆元，均創下新高。

同時，去年也是南山產物併入南山後的第一個完整年度，南山產物106年簽單保費收入為33.8億元，稅後淨利4.6億元，資產規模突破100億元。