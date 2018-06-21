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南山人壽股東會 工會抗議業務員合約不公平

2018-06-21 11:55中央社 台北21日電

南山人壽今天召開股東會，南山工會表示，業務員收入與業績成反比，希望爭取業務員合理公平的合約書，對此南山表示，佣金率的高低，因商品組合差異而有不同。

南山工會會前指出，南山人壽聲稱業務員為承攬制，一方面不提供業務員勞保、健保及退休金的提撥，另一方面卻用僱傭關係的管理方式對待業務員，規避雇主應負擔的法律責任。

工會進一步指出，南山人壽董事長杜英宗今年董事酬金高達新台幣1.05億元，對應南山人壽這兩年績效，每股盈餘從105年的2.58元降為106年的2.14元，但業務員佣金卻年年降低。

工會強調，業務員幫南山人壽公司履創佳績，但收入卻與業績成反比，反觀杜英宗卻年年加薪，呼籲南山人壽應正視工會提出的問題，應立即修改業務員合約書內容，給予業務員合理、公平的合約書。

對於工會的訴求，南山人壽提出三點回應，首先，南山業務員可以自由決定勞務給付的方式，包括對於工作時間、工作地點，都可以自行彈性安排，南山人壽並未對業務員實施僱傭關係的管理；南山業務員自行負擔業務風險，按所招攬的保費多寡來計算報酬，沒有上限。

其次，保險商品的佣金率會依產品特性而不同。例如，南山人壽公司有20年期繳費健康險的首年度佣金率約40%到50%，也有銷售佣金獎金約當3.5%的躉繳且長期保障的商品。

南山人壽強調，在南山業務員承攬制度下，業務員可自行選擇他們想要銷售的保險商品。整體佣金率的高低，端看商品組合的差異而有不同，並非如南山工會所稱銷售保險產品的報酬年年降低。

第三，業務員如有不當招攬行為導致南山人壽須返還保費予保戶時，則業務員應返還佣金，並賠償保戶及公司所受的損害，負擔法律責任。此外，南山業務員屬於承攬關係，工作時間不受南山人壽的拘束，業務員也可隨時於15日前通知公司，終止合約關係，符合承攬關係的規定。

另外，針對工會指稱南山人壽董事長酬金大幅增加一事，南山人壽表示，公司106年度年報公布的董事長薪酬資料，是反映105年度及長期的整體經營績效，南山人壽105年各項指標實際達成數均破公司歷史紀錄，首年度保費收入更躍升為業界第一，成績斐然，由董事會核給對應其職責與貢獻的獎金。

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