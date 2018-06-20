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大陸國務院常務會議　釋放定向降準訊號

2018-06-20 22:29聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸國務院常務會議今（20）日通過進一步緩解小微企業融資難、融資貴的五大措施，市場關注維穩政策密集出台，是釋出第三次定向降準訊號。

證券時報官微「券商中國」報導，今天國務院常務會議的內容最受市場關注的，就是有關定向降準的表述。

會議指出，要堅持穩健中性的貨幣政策，保持流動性合理充裕和金融穩定運行，加強政策統籌協調，保持經濟運行在合理區間。

值得注意是，這與4月定向降準操作相似，儘管目前中國人民銀行尚未公佈定向降準的具體操作，但預計會在國務院常務會議結束後幾天之內公佈。這將是今年以來的第三次的定向降準。

「券商中國」報導，第三次定向降準很具體操作手法可能會與4月一致，即定向降准1個百分點，所釋放的銀行流動性用於置換未到期中期借貸便利MLF操作，且仍會有一定規模的流動性淨投放，但所釋放的增量資金將專款專用於小微企業貸款。

此外，按照國務院常務會議的部署，人行對小微信貸的支援，除了增加小微企業再貸款、再貼現額度，下調支小再貸款利率，實施定向降準外 ，將MLF擔保品範圍再度擴容至單戶授信人民幣500萬元及以下的小微企業貸款也是重要一項。

這也將是繼6月4日央行擴大MLF擔保品範圍後的再度擴容。

由於即將到來的第三次定向降準以及4月的定向降準，都明確指向要用於緩解小微企業融資難、融資貴的問題，因此，該項政策最直接的受益者無疑是小微企業。

中金公司首席經濟學家梁紅表示，預計今年下半年貨幣政策在邊際上有所放鬆，回歸去年經濟工作會議提出「穩健中性」的初衷。

具體而言，預計不再有年內上調基準利率的預期。同時，今年人行也可能不再上調其公開市場操作利率。

至於國務院常務會議今（20）日通過進一步緩解小微企業融資的五大措施，一是增加支援小微企業和「三農」再貸款、再貼現額度，下調支小再貸款利率。

二是從今年9月1日至2020年底，將符合條件的小微企業和個體工商戶貸款利息收入免徵增值稅單戶授信額度上限，由人民幣100萬元提高到500萬元。

三是禁止金融機構向小微企業貸款收取承諾費、資金管理費，減少融資附加費用。

四是支援銀行開拓小微企業市場，運用定向降準等貨幣政策工具，增強小微信貸供給能力，加快已簽約債轉股項目落地。

五是將單戶授信人民幣500萬元及以下的小微企業貸款納入中期借貸便利合格抵押品範圍。

大陸國務院常務會議通過進一步緩解小微企業融資五大措施，市場關注維穩政策密集出台，...
大陸國務院常務會議通過進一步緩解小微企業融資五大措施，市場關注維穩政策密集出台，是釋出第三次定向降準訊號。取自中國政府網
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