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中壽公告 投資國泰首檔永續產業私募基金

2018-06-20 20:56經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

中壽今（20）日晚間公告，在不超過新台幣20億元範圍內，取得國泰所發行的第一檔鎖定永續產業的私募基金，鎖定台灣永續發展關鍵產業，包括電廠、水資源等循環經濟、綠能科技及其他亮點產業，此次投資中壽持股比率不超過25%，主要用途據公告內容是壽險業資金運用。

金管會在去年8月開放投信業跨足私募股權基金（Private Equity Fund），因此國泰投信籌備成立全資子公司從事私募股權基金業務，由國泰投信協助引介國內專業投資機構做為合夥人，投資私募股權基金。首檔PE Fund預計鎖定台灣永續發展關鍵產業，包括循環經濟、綠能科技及其他亮點產業。

由於台灣水資源匱乏，再生水、水回收處理需求迫切，此外，落實非核家園政策，電力備載容量不足，再生能源扮演供電穩定重要角色，找尋符合永續經營又能響應政府政策，並能提供長期投資具穩定收益之標的為主。

國泰投信董事長張錫指出，在精挑細選下，目前已找到值得投資的電廠，投資十年的年均收益可達5％。基金投資策略將以長期投資、報酬穩健、環境永續及民生必需四個面向，針對循環經濟、綠能科技及其他亮點產業進行布局，實際投資內容將以水資源處理運用、太陽能等再生能源為主，募集規模為新台幣100億元。

PE Fund的策略將師法國外私募股權基金架構，採有限合夥制度，專業化管理投資標的，尋找投資資產屬性為產業進入門檻高、政府鼓勵發展，且具備長周期循環、抗景氣波動、報酬穩定的特性，還要能夠配合當前環境永續共榮、實現社會企業責任的相關公司，極適合保險業、退休基金、政府基金等專業投資機構投資。

國泰金表示，私募股權基金是以私募方式募集以股權或權益投資為主的基金，投資在創新企業，PE Fund通常會控制所投資公司的管理，由於投資期長、直接投資於實體經濟，可能帶來的豐厚收益也受投資人青睞。PE Fund的發展在台灣還在起步階段，適合投資的對象也比較小眾，但在國外已有多年的經驗。

國泰金新台幣綠能

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