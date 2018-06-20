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離岸風電投保商機 衝160億元

2018-06-20 20:41經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

政府力推離岸風電，目標2025年設置容量要達5.5GW。美商怡安保險經紀人公司技術長林彥碩今(20)日表示，據此估算，含工程險與延遲營運險在內，可望為國內產險業帶來約160億元的保費收入商機。

林彥碩解釋，離岸風機的保額按重置成本計算，重置成本意指，假設這支風機全損，再做一支新的要多少錢。目前行情，1MW(100萬瓦)的風機，造價大約1.5億元，1GW(10億瓦)等於1,000MW，5.5GW合計8,250億元。

台灣有颱風、地震，加上經驗不足，離岸風機的工程險投保費率比歐洲要高，建置期的保險費率大約1%，營運期則是0.5%到0.7%。8,250億元的保額，意味光是保障風機本體損失的工程險保費，大約82.5億元；加上融資銀行通常要求須加保，用來轉嫁工程延誤風險的延遲營運險，保守估計，可望為國內產險業帶入約160億元的保費收入。

台灣金融研訓院今日舉行「離岸風電電場開發-專案融資風險管理及對策研討會」，林彥碩受邀演講，怡安保經是國際知名離岸風電再保險規劃公司，全球上千個風場透過它進行再保險安排的比率高達80%。

離岸風電的建置與營運費用龐大，開發商需向銀行融資，林彥碩指出，銀行為確保債權，通常會要求，融資完成前一個月，產險合約必須生效；開發商與產險公司的合約，在融資完成前18個月就要開始洽談。

據了解，上緯公司第二階段規劃興建的20支風機，已獲得國泰世紀、新光、富邦、旺旺友聯、新安東京海上等五家產險公司承保，建置期總保額約150億元，保險費率約1%，也就是1.5億元，主辦公司為國泰世紀。

這也是上緯公司繼第一階段已建置營運的兩支風機，獲得國泰世紀與新光兩家產險公司共保後，再次有產險公司承保，且家數增多，顯示國內產險業對離岸風電的信心，已逐漸增加。

怡安保險經紀人公司技術長林彥碩。記者陳怡慈/攝影
怡安保險經紀人公司技術長林彥碩。記者陳怡慈/攝影
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離岸風電產險保險

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