謝金河：川普的七傷拳 比誰傷得重

2018-06-20 06:52 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



謝金河。聯合報系資料照 分享 facebook 中美貿易戰持續升溫，全球股市都受到衝擊，財信傳媒董事長謝金河在臉書指出，台股昨天下跌183.28，跌幅是1.65%，香港恆生指數跌841.34，跌幅2.78%，首當其衝的上海股市下跌3.78%，深圳股市跌5.77%，災情最嚴重。「川普的七傷拳，比誰傷得重」。

他說，作生意的美國總統川普，好像牌桌上的賭客，川普算算手上的籌碼有5050個，中國大陸只有1700個，於是先喊500億美元，中國也跟進，川普又喊2000，而中國一年進口美國產品只有1700億美元，這是目前雙方的形勢。

從資本市場來看，謝金河說，今年以來，美國道瓊工業指數仍有1.08%的漲幅，台股加權指數今年仍上漲2.45%，OTC昨天大跌，但今年仍漲4.31%，香港恆生指數昨天大跌841，全年漲幅跌光，還小跌1.5%，中國大陸的上海A股今年下跌12.07%，深圳A股重挫16.09%，災情最嚴重，滬深300指數下跌10.36%，看起來形勢嚴峻。