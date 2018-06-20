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市場首張癌友專屬終身險 契約生效第31天就賠

2018-06-20 06:11聯合報 記者孫中英╱即時報導

醫療技術進步，癌症不再是不治之症，但只要罹癌，多半會被壽險公司拒於門外，成為醫療險的「拒保戶」。但癌症病友可能比一般人更需要醫療保障，有鑑於此，台灣人壽宣布，推出業界第1張，癌友投保後「第1年(契約生效後第31天)」就能獲醫療理賠的弱體保單、「與愛同行住院醫療終身健康險」，這張保單針對罹患13項特定癌症(包括第1期乳癌、第1期子宮頸癌、原位癌、零期癌等)患者所設計，補足癌友可能需要的醫療缺口。

台壽表示，癌症患者若早期發現進行治療，早期癌症5年存活率可高達8成以上，且癌症病人無論是處於治療中或已康復，也會跟一般人一樣，可能因「疾病或意外」須接受門診、住院及手術治療，但目前大多壽險公司，對有疾病的客戶多是婉謝或拒保，或須加費才會承保，導致罹癌後民眾成功投保醫療險機率極低。

台壽表示，該公司特別針對罹患條款約定所列13項「特定癌症」但想要加強醫療保障患者，提供保障，這張保單繳費20年期、投保年齡最高可達60歲、保障年期至100歲保單周年日。

台壽表示，自契約生效後第31天起(即30天等待期後)，將提供「住院日額保險金、特別病房保險金、住院前後門診醫療保險金、住院手術醫療保險金、門診手術醫療保險金及安寧病房保險金」6大給付項目，還有身故保險金設計。以30歲罹癌女性投保繳費20年期、單位日額1,000元為例，年繳保費1萬8,820元，保戶除可獲得終身壽險保障外，自契約生效後第31天起，就有住院醫療及手術醫療全方位的保障。

台灣人壽推市場第一張罹癌後投保，第1年就能獲賠的醫療險。圖／台壽提供
台灣人壽推市場第一張罹癌後投保，第1年就能獲賠的醫療險。圖／台壽提供
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保險金癌症

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