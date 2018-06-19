除金控外銀行也可當買家 出國併購資本計提也有優惠

2018-06-19 22:19 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



金管會今天(19日)發布「金金併」鬆綁6大規定。金管會新增，適格申請人、即買家，須具備「企業社會責任良好」關鍵因素，金融業者若「社會形象不佳」不宜進行併購。另外金管會此次也放寬「金金併」資本計提優惠，不限併購國內金融業，併購國外金融業，也一樣有優惠，但「國外」是否包括大陸，還要再討論。

金管會銀行局表示，金金併鬆綁有6大重點；一是適格申請人(即買家)，是須經金管會核准設立的金控及銀行，「無大股東適格性審查」問題，但排除財政部具公股管理權者(即公股及泛公股金融機構)。值得注意的是，一直到上周四(14日)金管會發布的「金融發展行動方案」，還只限於「金控」為主體的買家，但今天金管會業務會報通過的「買家」擴及「銀行(限民營)」，但因為市場若排除公股、泛公股及金控旗下銀行後，所餘「民營銀行」規模都不大，一般認為，金金併的「投資要角」還是金控。

金管會在「買家」適格性中也新增須「具備資本充實、經營能力佳、有國際布局發展能力及企業社會責任良好」。媒體問銀行局何謂「企業社會責任良好」，官員表示，若金融業社會形象不佳、或曾有作為對社會造成負面影響，就不宜；另外，若公司治理評鑑排名「前茅」，可以加分。今年證交所公司治理評鑑前5%金控有「國泰金、玉山金、富邦金」等。

二、被投資對象，包括「國內金控、銀行、保險公司及證券商」，排除公股及泛公股。三、首次投資須超過10%，且「不以合意」為前提。金管會說，投資人須提出整併計畫不成時，明確限期的退場方案。四、首次投資須採「公開收購」，小股東也有機會出售股分。

五、必須限期完成整併。金管會表示，為避免整併時間過長，影響金融市場穩定，申請人須承諾在核准後一定期限內完成整併。由於參酌過去合併案例，「3年」為一合理期間，金管會的核准投資函將載明自核准日起3年內完成整併，若無法在期限內完成整併，除經主管機關核准外，須在期限內釋出持股。

另外，金金併「完成整併」是指投資與被投資金融機構做成合併決議，或將被投資金融機構納入成為具有實質控制力且持股超過25%子公司，且完成整併後方能申請轉投資另一家金融機構。

六、金金併將提供資本計提「打2折」誘因，即投資100億、資本需求為20億，以不影響金控和銀行的資本適足率，且這項資本計提優惠適用「海內外併購」案，但是否包括投資「大陸」金融業，須等公聽會時聽取大家意見。