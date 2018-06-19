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川金歷史性峰會後 具代表性的美韓聯合軍演取消

中暑熱衰竭都能保 專屬路跑險來了

2018-06-19 06:01聯合報 記者孫中英╱即時報導

台灣人瘋路跑，產險公司打造專屬路跑險，中暑也能保。圖為「美麗新台東城市路跑及鬧熱...
台灣人瘋路跑，產險公司打造專屬路跑險，中暑也能保。圖為「美麗新台東城市路跑及鬧熱市集迎客趣」活動，吸引3千多人參加。 圖／台東市公所提供
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台灣人瘋路跑，包括超馬、馬拉松、10K以下等路跑活動，一年高達上千場，有產險公司因而打造專屬路跑險。明台產險表示，該公司針對路跑活動設計出「個人特定活動綜合保險」，除提供一般旅平險的意外傷害事故保障外，還擴大承保路跑運動時常見的中暑、熱暈厥、熱衰竭、熱疲勞、失溫共31項健康因素所導致的特定事故，參賽者在賽前可選擇投保。以投保100萬保額為例，1天保費為132元。

明台產險表示，目前民眾報名參加路跑活動時，報名費中，多已包含主辦單位事先投保的公共意外責任險保費，但承保範圍很有限；公共意外責任險是由主辦單位付費投保，當主辦單位因活動舉辦疏失，應負起賠償責任時，例如路跑設施設置不當或現場人員管制不當，因而發生摔傷或交通事故，受害人的醫療費用與身故殘廢才可獲得理賠。但若是因為參賽者本身體況、例如中暑等健康因素所致，即使已經投保個人傷害保險或旅行平安險也不在承保範圍內，但若投保路跑險，則可理賠相關醫療費及緊急救援費用等。

明台產險商品暨理賠本部副總李志昌表示，該公司的個人特定活動綜合保險比照登山險擴大理賠項目，包含醫療費用、身故殘廢保險金、緊急救援費用等3種保障。除路跑活動外，其他賽事包括自行車、運動會、鐵人三項、泳渡日月潭等常見的運動項目，也常見中暑、熱暈厥、熱衰竭、熱疲勞、失溫等情況，民眾若想加強保障，可依照自己的賽事日數來投保。

台灣人瘋路跑，產險公司打造專屬路跑險，中暑也能保。圖／聯合報資料照。
台灣人瘋路跑，產險公司打造專屬路跑險，中暑也能保。圖／聯合報資料照。
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路跑保險金理賠

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