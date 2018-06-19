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買給自己的第一張醫療險怎麼選？一張圖表秒懂

2018-06-19 09:00聯合報 記者孫中英／台北報導

身為職場新鮮人，資產有限、起薪不高，光是食衣住行育樂花費，每個月就快寅吃卯糧。但人生不可能無風險，年輕的你，若想加強醫療保障，這輩子幫自己買的第一張醫療險，該如何下手添購？

8大壽險公司提出以下3種建議，買終身醫療險主約、或主約搭配實支實付醫療險附約，還是各種醫療組合互相搭配，各有訴求，提供你好好選一下。

●「終身險」吃到飽 保費有去有回不浪費

國泰和南山人壽兩大公司建議，人生第一張醫療險，還是選「終身」為宜。 圖／壽險業提...
國泰和南山人壽兩大公司建議，人生第一張醫療險，還是選「終身」為宜。 圖／壽險業提供
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儘管買「定期險」的保費支出，一定會比買「終身險」便宜，但國泰和南山人壽兩大公司建議，人生第一張醫療險，還是選「終身」為宜；因為「終身險」保障終身，若先買定期險到期後再重新投保，除保費會隨年齡增長而變貴，醫療險投保前，還須看體況合不合格，變數不少。

至於這張終身險怎麼選？國泰人壽建議，可從保障範圍最廣且發生率較高的「基本住院手術險」著手，保障內容涵蓋住院、手術及實支實付。南山人壽則建議，選一張有終身住院醫療、手術醫療及重大疾病險保障的保單，就無須再分頭購買這3種保障。

國泰推薦的真雙漾醫療組合，及南山的全心守護醫療終身險，都有住院、及逾1450項手術給付，國泰提供實支實付，南山則加了重大疾病保障；兩張保單還有個相似處，就是滿期或身故時會退還保費（須扣除已給付金額），強調保費有去有回不浪費，適合資金有限、講究高C／P值的小資族。但也因為是「終身險」加上會返還保費，25歲男性投保這2張醫療險，年保費在1.8萬到2.2萬元左右。

●「實支實付醫療險」保障範圍廣保費便宜

全球人壽建議，年輕人選擇1年期實支實付醫療附約，保費相對便宜，可在有限預算下，提...
全球人壽建議，年輕人選擇1年期實支實付醫療附約，保費相對便宜，可在有限預算下，提高保障額度。 圖／全球人壽提供
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富邦、全球和元大人壽主張，社會新鮮人第一張醫療險，應選擇「實支實付醫療險」，但實支實付是附約，須搭配主約購買。富邦和元大建議，買一張100萬或300萬的定期壽險主約，維繫基本人生保障，再搭實支實付醫療險附約；全球人壽建議，主約也可考慮失能扶助險。

為何新鮮人要先買實支實付醫療險？3家公司說，至少有兩種好處，一是保障範圍廣，二是保費便宜。富邦人壽說，實支實付醫療險囊括3種理賠項目，包括每日病房費用保險金、住院醫療費用保險金（俗稱雜費）、手術理賠金。尤其近年自費醫療費用支出提高，實支實付中的住院醫療費用保險金多拿來做財務補助；也就是就醫時若自費理賠額度較高，事先若已保實支實付險，可選擇較好的治療方式，提高醫療品質。

第二個好處是保費便宜。元大人壽舉例，25歲男性投保該公司的享安住院醫療健康保險附約（計畫一），年繳保費2935元，再加計壽險主約，年保費約1.2萬元。富邦人壽的十足元氣定期健康險附約（Ｃ計畫），年繳保費4625元，加壽險主約年保費1萬多元。

富邦人壽提醒，由於醫學技術進步，實際住院日數正在減少，但雜費支出卻提高，年輕人在規畫實支實付醫療險時，建議住院醫療費用上限要買到至少15萬元才夠用。

●小資族「組合方案」 面面俱到殺很大

中國人壽表示，低門檻主約自由搭配附加醫療、意外傷害等保障，年輕人透過一張保單，可...
中國人壽表示，低門檻主約自由搭配附加醫療、意外傷害等保障，年輕人透過一張保單，可獲得多重防護。 圖／中國人壽提供
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台灣人壽、中國人壽及新光人壽針對初出社會的年輕人，統統都推薦「組合方案」，雖然感覺上有點眼花瞭亂，但醫療保障號稱面面俱到。

台灣人壽說，年輕人買醫療險是先求有再求好，建議用低保額主約搭配6種1年期附約，該公司的「小資族殺很大」專案，就一次性提供定期壽險、日額住院醫療、意外、癌症、特定傷病、失能等6大保障。除定期壽險是10年期保單外，其他全是1年期附約，25歲男性、職業類別一（一般內勤上班族）年繳保費也只要1萬多元。

中國人壽建議年輕人投保的醫療險專案叫「全面保」，以低門檻的終身醫療險為主約，再搭配住院日額、意外傷害醫療、癌症給付、住院醫療限額、意外傷害住院醫療定額給付等保障，年保費只有6979元，保費果然殺很大。

新光人壽則建議以終身手術、終身住院醫療險為主約，除搭配傷害險附約之外，還可考慮有「外溢機制」的重大疾病險，保戶若體況佳，還有機會獲得最高23%保費折減。以25歲男性投保該公司活力保單系列，可一次獲得住院、手術、處置、意外、重大疾病等多重保障，年繳保費約1.4萬元。

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