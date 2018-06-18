親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

大阪強震358人受傷 死亡人數增為4人

哪一種金融機構退場耗時22年？ 答案是壽險公司

2018-06-18 22:25聯合報 記者孫中英╱即時報導

哪一種金融機構的退場時間，會耗時長達22年？答案是「壽險公司」。金管會副主委黃天牧日前在一場學術研討會中語重心長的說，保險業退場機制「可以百年不用，但不能一日不備」，退場機制尤其需要與時俱進，他說，保險公司經營不善，經營者有很大的社會責任，若處理不好，引發的社會問題也相當大。

台灣第1家破產的壽險公司是國光人壽，時間早在1970年，相信多數人已無印象。但自2009年起，金管會陸續接管「國華、國寶、幸福、朝陽」4家問題壽險公司，倒是讓人記憶深刻。最後一家被接管的朝陽人壽，去、2017年完成標售，全數資產負債及營業概括讓與給南山人壽。

自2009到2017年，金管會以8年時間接管並處理完4家問題壽險公司，若跟加拿大、美國，曾經各花費16年、22年才讓問題壽險公司順利退場相比，台灣處理「時程」顯然順暢許多。但壓縮在8年內處理的這4家公司，卻耗費了巨大成本；尤其國華人壽一家公司就讓政府拿出金融營業稅特別準備金賠付高達883.68億元，4家加總賠付達1188.68億元。

只要有銀行、保險業出狀況，最吃力不討好的就是監理機關，就算能讓問題公司順利退場，也是有功無賞，有罪一定罰。其實保險公司會「出問題」，幾乎都是「人謀不臧」；以金管會曾接管的問題保險公司來看，有經營者蓄意掏空資產，或在海外從事不法勾當，甚至有保險公司資產項下還放「大體」，光怪陸離到讓人匪夷所思，問題是，我們幹嘛還要浪費公帤來救這些公司？

同樣的質疑聲浪，金融海嘯後也在歐美出現，金融保險業可以大到不能倒，但經營不善時，政府不能再出稅款或公帑幫業者善後，金融業一定要「自救」，尤其金融保險業的大股東平時呼風喚雨，上億股利和年薪塞滿荷包，若一出狀況就推給政府，責任和權益顯不相當。但台灣政治對立嚴重，再加以民粹高張，金管會要金融保險業「自我救助」，需要很大的勇氣與鼓勵，才能邁出第一步。

或許有人會說，台灣壽險市場近期並無問題壽險公司(除一家公股壽險外)，何苦杞人憂天。但自2000年，台灣官方刻意壓低利率開始，壽險業之前銷售的「長年期高利率」保單，始終有「利差損」隱患，若不早日積極面對，壽險業6年後、在2024年接軌IFRS17(財務報告準則第17號保險合約)時，恐面臨「破兆」的責任準備金增提壓力。此外，保險業資產負債始終「不對稱」，過去10年歐美寬鬆貨幣政策帶來的「資金盛宴」即將結束，壽險業龐大的投資部位會否只剩下一堆資產泡沫。金管會官員說，他晚上想到這些事，都睡不著覺，請問壽險公司的董總們，你們睡的著覺嗎？

自2009年起，金管會陸續接管「國華、國寶、幸福、朝陽」4家問題壽險公司。記者孫...
自2009年起，金管會陸續接管「國華、國寶、幸福、朝陽」4家問題壽險公司。記者孫中英／攝影。
分享

壽險公司保險金管會
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

網購年中慶 阿里大潤發首度聯手

2018-06-18 12:29

大到不能倒但要自己救 金管會研議保險業自我救助機制

2018-06-18 22:22

四位金控大股東 股票質押比逾五成

2018-06-18 12:35

一加油荷包就哭？其實省錢達人都在刷這種卡

2018-06-18 09:00

保險業者結盟電商 做大旅平險

2018-06-18 00:24

網路投保低價取向 抓住滑世代

2018-06-18 00:24

網路投保熱 業績撐竿跳

2018-06-18 00:24

金金併／業界：公民併才有誘因

2018-06-18 00:22

金金併 低市值金控被點名

2018-06-18 00:22

金金併／法人：五業者姿色佳

2018-06-18 00:21

金金併／非合意併購 還是不容易

2018-06-18 00:21

外匯ETF虛擬賽 好手募集中

2018-06-18 00:05

REITs市場／活絡市場…提三大鬆綁

2018-06-18 00:02

REITs市場／投資公建上限 擬放寬

2018-06-18 00:02

沉寂11年 REITs重啟發行

2018-06-18 00:02

盤點金金併潛在買家賣家 確保「吞得下來」

2018-06-17 23:19

金金併買家小心 ROE過低標的恐稀釋自家報酬率

2018-06-17 21:54

央行21日理監事會 估不升息

2018-06-17 01:21

匯市最前線／台幣連貶 後市疲弱

2018-06-17 00:47

金融業者看貶台幣 建議買美元

2018-06-16 01:00

兆豐、中信金 成美升息贏家

2018-06-16 00:58

貨幣市場錢荒 2年期存單利率衝高

2018-06-16 00:15

我蟬聯全球第五大淨債權國

2018-06-16 00:15

國人轉抱美元 國銀人民幣存款下滑

2018-06-16 00:15

永豐金拚併購 補壽險拼圖

2018-06-16 00:15

上海商銀上市…剩最後一哩

2018-06-16 00:15

美歐央行「正常化」速度不同調

2018-06-12 00:35
看更多

熱門文章

金金併 低市值金控被點名

2018-06-18 00:22

5G資本戰 一張執照要花百億

2018-06-18 01:22

8吋晶圓缺貨明年紓解 台積電聯電評等兩樣情

2018-06-18 16:09

一加油荷包就哭？其實省錢達人都在刷這種卡

2018-06-18 09:00

台積7奈米蘋單 Q4放量

2018-06-18 01:22

四位金控大股東 股票質押比逾五成

2018-06-18 12:35

沉寂11年 REITs重啟發行

2018-06-18 00:02

高鐵採購新列車 將砸300億

2018-06-18 00:05

名家觀點／說穿了，大家都要負擔得起的日常

2018-06-18 00:54

省水高手！ 環保里長告訴你如何省下一半的水

2018-06-18 15:06

金金併／法人：五業者姿色佳

2018-06-18 00:21

5G釋照／五強出擊 實驗網遍地開花

2018-06-18 01:22

台積、三星 先進製程戰火燒

2018-06-18 01:22

中油海域探勘油氣 10年虧22億元

2018-06-18 13:24

供電警戒 有望解除

2018-06-18 00:05

台電：7月前備轉容量率可望維持6%以上

2018-06-18 12:41

亞洲新灣區特貿三招商 力邀國內外企業投資高雄

2018-06-18 10:38

鴻海拚升級 緊跟對岸三趨勢

2018-06-18 01:22

越南罷工波及台商 經部積極協商更新投保協定

2018-06-18 14:54

歐萊德綠建築總部 全年300天不需開冷氣

2018-06-18 15:05

交通部：高鐵票價今年不漲

2018-06-18 00:05

這家綠企業 全年超過300天不需冷氣

2018-06-18 12:57

電競一條龍 下半年有戲唱

2018-06-18 13:24

豪宅交易谷底翻身 大安區更勝信義區

2018-06-18 10:31

鴻海鄭州廠 明恢復招工

2018-06-18 01:22

半導體設備 第3季上高峰

2018-06-18 13:24

PC、NB入旺季 怕3變數攪局

2018-06-18 13:24

菸稅撐場 長照基金實徵120億

2018-06-18 00:03

航空業者鐵了心 轉嫁費用到貨攬業者

2018-06-18 01:22

離岸風電競價19日截止收件 月底前公布結果

2018-06-18 11:45

金金併／業界：公民併才有誘因

2018-06-18 00:22

油價漲 航空貨攬業叫苦

2018-06-18 01:22

端午節加班 勞部：雇主應給雙倍工資

2018-06-18 14:24

哪一種金融機構退場耗時22年？ 答案是壽險公司

2018-06-18 22:25

5G釋照／數位服務 將成獲利關鍵

2018-06-18 01:22

網購年中慶 阿里大潤發首度聯手

2018-06-18 12:29

保險業者結盟電商 做大旅平險

2018-06-18 00:24

威州新廠28日動土 川普可能出席

2018-06-18 01:22

創業之星／台灣骨王 掀智慧醫療革命

2018-06-18 00:05

和大受惠特斯拉放量 外資評等維持買進

2018-06-18 17:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top