哪一種金融機構退場耗時22年？ 答案是壽險公司

2018-06-18 22:25 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



哪一種金融機構的退場時間，會耗時長達22年？答案是「壽險公司」。金管會副主委黃天牧日前在一場學術研討會中語重心長的說，保險業退場機制「可以百年不用，但不能一日不備」，退場機制尤其需要與時俱進，他說，保險公司經營不善，經營者有很大的社會責任，若處理不好，引發的社會問題也相當大。

台灣第1家破產的壽險公司是國光人壽，時間早在1970年，相信多數人已無印象。但自2009年起，金管會陸續接管「國華、國寶、幸福、朝陽」4家問題壽險公司，倒是讓人記憶深刻。最後一家被接管的朝陽人壽，去、2017年完成標售，全數資產負債及營業概括讓與給南山人壽。

自2009到2017年，金管會以8年時間接管並處理完4家問題壽險公司，若跟加拿大、美國，曾經各花費16年、22年才讓問題壽險公司順利退場相比，台灣處理「時程」顯然順暢許多。但壓縮在8年內處理的這4家公司，卻耗費了巨大成本；尤其國華人壽一家公司就讓政府拿出金融營業稅特別準備金賠付高達883.68億元，4家加總賠付達1188.68億元。

只要有銀行、保險業出狀況，最吃力不討好的就是監理機關，就算能讓問題公司順利退場，也是有功無賞，有罪一定罰。其實保險公司會「出問題」，幾乎都是「人謀不臧」；以金管會曾接管的問題保險公司來看，有經營者蓄意掏空資產，或在海外從事不法勾當，甚至有保險公司資產項下還放「大體」，光怪陸離到讓人匪夷所思，問題是，我們幹嘛還要浪費公帤來救這些公司？

同樣的質疑聲浪，金融海嘯後也在歐美出現，金融保險業可以大到不能倒，但經營不善時，政府不能再出稅款或公帑幫業者善後，金融業一定要「自救」，尤其金融保險業的大股東平時呼風喚雨，上億股利和年薪塞滿荷包，若一出狀況就推給政府，責任和權益顯不相當。但台灣政治對立嚴重，再加以民粹高張，金管會要金融保險業「自我救助」，需要很大的勇氣與鼓勵，才能邁出第一步。