大到不能倒但要自己救 金管會研議保險業自我救助機制

2018-06-18 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



台灣保險業退場機制將進一步接軌國際。繼銀行業後，針對保險業，金管會將參考國外「復原及清理計畫(RRP)」，研議台灣保險業的「自我救助機制」；擬比照歐美，要求相關保險公司先預立「生前遺囑(living will)」，重點在日後若經營不善出狀況，應由股東承擔，不要再花納稅人的錢來救。

2008金融海嘯時，歐美政府傾全力紓困多家大型金融機構，但海嘯後，質疑政府不該花納稅人鈔票紓困金融業的聲浪四起。美國因此通過「陶德法案」，要求資產規模達500億美元的銀行(今、2018年修法拉高到2500億美元)須定期發布生前遺囑，即各公司若破產的「復原及清理計畫(Resolution and Recovery Plan,RRP)」，歐盟也有類似規定。

金融業者說，過去幾年，美國大型銀行包括花旗、美國銀行、摩根大通等都定期提交「生前遺囑」，提出面臨破產風險的因應規劃，但計畫重點在於須提出，若破產「不會造成大眾負擔、不擾亂金融體系，不會讓美國政府再次援救」等承諾，若內容無法獲聯準會和FDIC(聯邦存款保險公司)認同，會被退回或施以更嚴格監理措施。

金管會去年也發布，考慮篩選出銀行業的「系統性重要機構」，這些重量級金融機構除須強化資本，也要繳交「復原及清理計畫」。雖然金管會去年說，「今年中」會公布系統性重要銀行名單，至目前仍未有動作。但據了解，金管會高層認為，政府費時7年(2009到2016年)連續接管「國華、國寶、幸福、朝陽」4家問題壽險公司並共賠付逾千億元，台灣處理保險業「成本」顯然更高，若要落實金融業「徹底自救」，保險業不能排外。

金管會官員說，歐美RRP制度精神，就是要求金融業退場時「由bail out(紓困)改為bail in(自救)」，不再花納稅人的錢，應由股東承擔，台灣也須有一個「更有效率、更公平並節省納稅人錢」的保險業退場機制，他說，金管會將強化監理、資本適足要求，並參考國外RRP制度，研議國內保險業自我救助機制。