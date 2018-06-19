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催生台版陶德法案…保險業破產 別想靠政府救

2018-06-19 00:16聯合報 記者孫中英／台北報導

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台灣保險業退場機制將進一步接軌國際。繼銀行業後，針對保險業，金管會將參考國外「復原及清理計畫（ＲＲＰ）」，研議台灣保險業的「自我救助機制」，擬比照歐美要求相關保險公司先預立「生前遺囑（living will）」，重點在日後若經營不善出狀況，應由股東承擔，不要再花納稅人的錢來救。

二○○八年爆發金融海嘯，歐美政府傾全力紓困多家大型金融機構，之後質疑政府不該花納稅人鈔票紓困金融業的聲浪四起，美國因此通過「陶德法案」，要求資產規模達五百億美元的銀行（今年修法拉高到二五○○億美元）須定期發布生前遺囑，也就是各公司若破產的「復原及清理計畫」，歐盟也有類似規定。

金融業者說，過去幾年，花旗、美國、摩根大通等美國大型銀行都定期提交「生前遺囑」，說明面臨破產風險的因應規畫，計畫重點須提出一旦破產，不會造成大眾負擔、不擾亂金融體系，不會讓美國政府再次援救等承諾，若內容無法獲聯準會和ＦＤＩＣ（聯邦存款保險公司）認同，會被退回或施以更嚴格監理措施。

金管會去年也發布考慮篩選出銀行業的「系統性重要機構」，這些重量級金融機構除須強化資本，也要提交「復原及清理計畫」。雖然金管會去年說今年中會公布系統性重要銀行名單，但目前仍沒有動作。據了解，金管會高層認為，政府費時七年（二○○九到二○一六年）連續接管國華、國寶、幸福、朝陽等四家問題壽險公司，總共賠付逾千億元，台灣處理保險業成本顯然更高，若要落實金融業徹底自救，保險業不能排外。

台灣壽險業規模差距日大，有資產六兆元大公司，也有資產僅三、四百億元的外商分公司，不宜再適用同一套監理標準。保險局推動ＲＢＣⅡ（第二代ＲＢＣ），將現行純美規的ＲＢＣ風險係數，結合歐盟SolvencyⅡ精神，針對利率和保險風險，導入壓力情境測試。

保險破產歐盟壽險公司金管會

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