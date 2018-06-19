壽險公司8年倒4家 政府賠千億

2018-06-19 00:15 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 孫中英



金管會自2009年起陸續接管國華、國寶、幸福、朝陽等四家問題壽險公司，光國華人壽就讓政府賠付883億元，4家總共賠付1188億元。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

哪一種金融機構的退場時間耗時長達廿二年？答案是「壽險公司」。金管會副主委黃天牧日前在一場學術研討會語重心長的說，保險業退場機制「可以百年不用，但不能一日不備」，退場機制尤其需要與時俱進。他說，保險公司經營不善，經營者有很大的社會責任，若處理不好，引發的社會問題也相當大。

台灣第一家破產的壽險公司是國光人壽，時間早在一九七○年，多數人應已無印象。但自二○○九年起，金管會陸續接管國華、國寶、幸福、朝陽等四家問題壽險公司，讓人記憶深刻。最後一家被接管的朝陽人壽，去年完成標售，全數資產負債及營業概括讓與給南山人壽。

二○○九到二○一七年，金管會花了八年接管並處理完四家問題壽險公司，若與加拿大、美國分別耗時十六年、廿二年才讓問題壽險公司順利退場相比，台灣處理時程順暢許多。但在八年內處理這四家公司耗費龐大成本，光國華人壽就讓政府賠付八八三點六八億元，四家總共賠付達一一八八點六八億元。

只要有銀行、保險業出狀況，最吃力不討好的就是監理機關，就算讓問題公司退場也是有功無賞。保險公司會「出問題」，幾乎都是人謀不臧；以金管會曾接管的問題保險公司來看，有經營者蓄意掏空資產，或在海外從事不法勾當，甚至有保險公司資產項下還列出「大體」，讓人匪夷所思，問題是，政府為何要花公帑來救這些公司？

金融海嘯後，同樣的質疑聲浪也在歐美出現，金融保險業可以大到不能倒，但經營不善時，政府不能再花錢幫業者善後，金融業一定要自救。不過，台灣政治對立嚴重，加上民粹高張，金管會要金融保險業自救，需要很大的勇氣與鼓勵，才能邁出第一步。

有人會說，目前國內除了一家公股壽險公司之外，近期並無問題壽險公司，何苦杞人憂天，但自二○○○年政府壓低利率開始，壽險業之前銷售的長年期高利率保單，始終有利差損隱患，若不早日面對，壽險業六年後接軌ＩＦＲＳ十七（財務報告準則第十七號保險合約）時，恐面臨破兆元的責任準備金增提壓力。

此外，保險業資產負債始終不對稱，過去十年歐美寬鬆貨幣政策帶來的資金盛宴即將結束，壽險業龐大的投資部位會否只剩下一堆資產泡沫。金管會官員說，晚上想到這些事，他都睡不著覺；壽險公司的董總們，你們睡得著覺嗎？