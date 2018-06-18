網購年中慶 阿里大潤發首度聯手

2018-06-18 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



「6.18」網購年中慶開跑，天貓與大潤發100實體店聯手出擊，這是阿里巴巴投資大潤發後，首次新零售合作；同時，兩大電商唯品會和京東強強聯盟，爭奪年中網購大餅。

北京晚報報導，大潤發宣布，100家大潤發門店完成天貓新零售升級改造，將全面參與天貓618理想生活狂歡季。這是阿里巴巴投資大潤發後，首次披露新零售合作進展。距離投資完成不到半年，未來將開啟線上線下全面融合的新時代。

大潤發董事長黃明端表示，升級後的大潤發門店已經不是一家傳統超市，可以實現線上線下一體化的服務。而天貓618年中慶，將是大潤發和阿里合作成果的首次集中展現。

大潤發門店的新零售改造，接入生鮮電商平台盒馬的物流接單能力，同時運用數位化的門店運營管理系統。改造完畢後，家住大潤發周邊三公里內的用戶可以通過手機淘寶App在家下單，送貨到家，價格與大潤發門店的商品價格完全一致。

電商聯盟作戰成新趨勢，唯品會、京東聯手迎戰網購年中慶，雙方將發起「唯品會x京東超級閃購日」，主推男裝、女裝、鞋靴、包包、童裝等品類，通過發送優惠券等方式，限時閃購。活動期間，最高每滿199元減100元的優惠力度。

唯品會將向京東平台引入更多精選時尚品牌。通過雙方一級入口的開放合作，唯品會將和京東陸續打造閃購Tab、頻道焦點、微信入口首焦等活動開放報名窗口。

自去年底雙方戰略合作後，唯品會與京東之間互動不斷。唯品會京東旗艦店3月14日在京東APP首頁全量展示，目前粉絲已超過100萬。雙方在多入口開放、位置資源共享等項目多方合作。

新浪科技報導，截至今日00點10分，京東累計下單金額達人民幣1,275億元，衝新高。2017年的6月1日至18日，京東商城累計下單金額為人民幣1,199億元。

蘇寧方面，活動開始一小時，蘇寧易購網上商城的訂單成交額就比去年同期增152%，而旗下的蘇寧超市漲幅度最大，整體漲幅將近700%。而老牌電商京東中購物節開始僅10分鐘，全球下單的金額就超過人民幣1,200億元，打破了京東此前的銷售額紀錄。