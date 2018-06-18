一加油荷包就哭？其實省錢達人都在刷這種卡

2018-06-18 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／台北報導



想省油錢，第一步就是要學會自己加油。圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook

好嚇人！95無鉛飆破30元

地緣政治風險升高，國際局勢變化多端，國際油價今年5月中一度站上每桶80美元，創3年半新高；影響所及，中油95無鉛汽油也在5月底漲到每公升30.7元的高價，嚇壞眾多開車族。

還好油價在6月初反轉下修，讓開車族喘口氣。但近期美國原油庫存下降，石油輸出國組織（OPEC）成員國委內瑞拉石油減產，川金會順利完成，加上夏季用油高峰來臨，油價由跌轉升，目前95無鉛汽油每公升售價仍在30元之上。

美國總統川普又有什麼驚人之言或驚人之舉無法預測，產油大國之間的角力升斗小民也無從置喙，想減少荷包失血，只能想方設法、刷對卡。

第一招 先學會加油吧

想要省錢，首先就要是學會自助加油，自助加油比人工加油便宜，如中油自助加油每公升可減少0.8元。選擇有自助加油功能的加油站，下車動動手，就能幫自己省荷包。

學會自助加油可幫自己省荷包。圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook

第二招 刷對卡拿好康

其次是選一張加油有好康的信用卡來刷，銀行主管表示，基本上刷特定通路的加油聯名卡，回饋一定比較優惠。

例如持國泰世華台塑聯名卡至台塑（台亞）加油站加油，自助加油每公升降1.2元，站內加油每公升可折抵元1元加油金，再享加油金0.5%回饋；持中國信託中油VIP感應聯名卡至中油加油站刷卡加油，加汽油每滿50元累積1點中油會員點數，每5千點可折抵25元加油金。

國泰世華台塑聯名卡，自助加油每公升最高降2.2元。圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook

要注意 站外加油優惠打折

不過，加油聯名卡會限制加油通路，至站外加油，刷卡優惠就會打折扣。如果覺得辦聯名卡加油受限，又不想依不同加油站就辦一張聯名卡，可選擇高現金回饋的信用卡來刷。

永豐銀當年與全國加油站合作推出「永豐全國加油GO! LIFE聯名卡」，加油每公升降價最高3.4元，吸引市場目光。圖/永豐銀提供 分享 facebook

怕麻煩 刷高現金回饋信用卡

銀行主管表示，選擇自助加油，先降低油錢，再刷現金回饋，刷卡金可賺現金回饋，等於是有雙重優惠。例如，兆豐雙幣鈦金商旅卡最高現金回饋1％無上限，刷卡加油就賺回現金回饋；華南Love晶緻悠遊酷愛黑卡及HappyCash & HAPPY GO爵愛黑卡，刷卡最高享15%現金回饋，上限500元。

另外，各家銀行信用卡針對不同加油通路會有優惠方案，或不定期推出短期優惠活動促刷，也可以多加利用。例如持兆豐信用卡至全國加油站自助加油，每公升降1.3元。

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仔細挑 多卡並用賺回饋率

要注意的是，多數信用卡加油現金回饋活動都有設有回饋上限，如果每月加油金額較大，就要挑現金回饋無上限的信用卡或多卡並用，才能真的賺到回饋率。此外，許多刷卡加油優惠方案都到6月底止，下半年方案尚未出爐，可視下半年方案出爐再聰明刷。