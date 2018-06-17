金金併買家小心 ROE過低標的恐稀釋自家報酬率

2018-06-17 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



為鼓勵金融業併購，金管會擬將金控首次投資門檻降至10%，最快今年第4季起，有意併購的金控買家就可大展身手。專家說，現在是買客戶、非買據點年代，但降低首次投資門檻，反而會拉長併購期，金控出手前，最好確保能「吞的下來」，同時建議別併購ROE(股東權益報酬率)太低標的，免得自己ROE被「稀釋」，股價也下滑。

金管會主委顧立雄已言明在先，此次只放寬「以金控為主體的併購」，即買家一定是「金控」，16家金控排除公股和泛公股後，剩11家民營金控是潛在買家；包括「國泰金、富邦金、中信金、玉山金、開發金、元大金、台新金、新光金、永豐金、日盛金、國票金(依市值排名)」等。

但要注意，金控首次投資對象，除銀行、保險及券商外，還包括「金控」。亦即，市值較低的金控，像日盛金、國票金市值都不到500億，得小心自己成為「被」買對象。不過日盛金大股東已「相親」多次，只是卡在價格問題，才找嘸買主。至於中信金、玉山金、開發金及台新金控，大股東持股不滿10%是隱憂，但市值夠大是優勢，想吞這些標的，不容易。

金管會宣布「金金併」政策鬆綁同時，屢次點名「銀行」家數過多，但劃出「公股及泛公股」不能買的底線。一般認為，金金併觀察重點將落在「金控買民營銀行」。

若扣除金控旗下銀行及5大外銀子行，市場還有12家民營銀行。包括「京城銀、台中商銀、聯邦銀、遠東銀、安泰銀、王道銀」6家上市銀行，「陽信銀、板信銀、三信銀、瑞興銀及華泰銀」5家自信合社改制商銀，及已興櫃將上市的上海商銀。

其中，京城銀及上海商銀ROE都超過10%，獲利績效均佳；尤其上海商銀不僅客戶品質佳、有據點、還有一定規模。但上海銀市值超過1500億，不算溢價，要拿10%股權也要準備150億，買家口袋要夠深。不過，上海商銀大股東持股相當集中，雖規劃年底前上市，但只釋出小部分持股，在外流通股數夠不夠買到10%或更高，也要考慮。

交通大學財務金融研究所教授葉銀華分析，數位金融年代，許多交易早已「上線」，併購時「買客戶比買據點」更有價值，例如買家本身若以消費金融見長，併購對象若有大型企金客戶，就有望加分；其次，金控投資目的一定是併購並納為子公司，不會做純財務投資，發動併購後，前提一定是儘快吃下，免傷及自身股東權益。而依法先買到10%，只能算「開始建立感情」，未來若獲准可買到25%，也難保併購一定成功。為避免併購時程拖太長，影響合併綜效或到最後吞不下去，卻要吐出來，出手前須審慎評估。

另外，金管會此次雖祭出「金金併」資本計提可打折計算優惠，但買到ROE太低標的，仍會稀釋買家ROE。尤其部分券商ROE只有1到5%，低到讓人不敢下手，且近期「電子下單」成交筆數及金額占比都已逾5成，讓券商賣相更不佳。

壽險業部分，還未嫁入金控的有南山、三商美邦、全球、遠雄及宏泰人壽。但南山人壽股權被限定10年不能轉讓，有朝一日縱使解禁，南山高達4兆資產，非等閒之輩可以拿下。三商美邦、全球人壽都曾有釋股傳聞，是可能考慮對象。