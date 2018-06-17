央行21日理監事會 估不升息

2018-06-17 01:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ／台北報導



央行總裁楊金龍 分享 facebook 經濟日報提供 分享 facebook 美國聯準會(Fed)升息趨勢確立，中央銀行訂本周四(21日)召開第2季理監事會議，貨幣政策動向頗受市場關注。永豐金控首席經濟學家黃蔭基預估，央行本次仍將維持貼放利率不變，且今年內央行都不會調升政策利率的水位。

黃蔭基表示，央行決定升息主要觀察的指標是：GDP(國內生產毛額)成長率高於3.6%、CPI（消費者物價指數）大於2%，且必須在連四個景氣紅燈後隔二個月，才可能升息。目前看來，這三大指標今年內都看不到。

市場多數看法認為，央行21日舉行的第2季理監事會議，貼放利率水位將「連八凍」，重貼現率維持現行1.375%不變。

根據主計總處預估，今年經濟成長率為2.6%，5月消費者物價指數為1.64%，景氣燈號維持綠燈，與黃蔭基提出的升息三前提相比較，仍有一大段距離。

但由於Fed最新利率決策偏「鷹」，今年升息次數增至四次，外界也關切在美國升息趨勢明顯的情況下，為避免資金外流，成為影響央行貨幣政策的另一項重要原因。對於是否跟進美國升息的疑慮，央行官員回應說：「每個國家經濟情況不同，貨幣政策不必然跟著美國走」；至於央行是否升息，要看國內物價漲幅，以及未來通膨預期而定。

根據央行公布的第1季理監事會議議事錄摘要，多名理事認為，國內外經濟前景仍具不確定性，加上新台幣匯率升值，若再升息，將推升新台幣匯率，衝擊企業投資布局。銀行主管解讀，議事錄摘要內容釋出多項「鴿派」訊息，台灣若要升息，最快也是第3季後的事。

金融市場高層人士也說，央行政策利率近兩年來，均維持在低檔的關鍵原因有二，包括國內物價漲幅尚屬溫和，以及經濟成長力道仍差強人意，台灣如此時決定再升息，將助長新台幣匯率升值氣焰，不利出口競爭力。

銀行主管指出，台灣金融市場利率在低檔盤旋，對貸款族而言是一大福音，卻不利仰賴存款利息過活的退休族。目前台灣銀行1年期定期存款機動利率為1.065%，而主計總處預估今年CPI年增率1.49%，代表實質利率為負0.425個百分點，民眾將錢放在銀行會「愈存愈薄」，不僅存款利息全被通膨吃光光，連本金都會被侵蝕。