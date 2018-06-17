親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

世足／祕魯錯失12碼罰球 丹麥搶下關鍵勝利

央行21日理監事會 估不升息

2018-06-17 01:21經濟日報 記者陳美君／台北報導

央行總裁楊金龍
央行總裁楊金龍
分享
經濟日報提供
經濟日報提供
分享
美國聯準會(Fed)升息趨勢確立，中央銀行訂本周四(21日)召開第2季理監事會議，貨幣政策動向頗受市場關注。永豐金控首席經濟學家黃蔭基預估，央行本次仍將維持貼放利率不變，且今年內央行都不會調升政策利率的水位。

黃蔭基表示，央行決定升息主要觀察的指標是：GDP(國內生產毛額)成長率高於3.6%、CPI（消費者物價指數）大於2%，且必須在連四個景氣紅燈後隔二個月，才可能升息。目前看來，這三大指標今年內都看不到。

市場多數看法認為，央行21日舉行的第2季理監事會議，貼放利率水位將「連八凍」，重貼現率維持現行1.375%不變。

根據主計總處預估，今年經濟成長率為2.6%，5月消費者物價指數為1.64%，景氣燈號維持綠燈，與黃蔭基提出的升息三前提相比較，仍有一大段距離。

但由於Fed最新利率決策偏「鷹」，今年升息次數增至四次，外界也關切在美國升息趨勢明顯的情況下，為避免資金外流，成為影響央行貨幣政策的另一項重要原因。對於是否跟進美國升息的疑慮，央行官員回應說：「每個國家經濟情況不同，貨幣政策不必然跟著美國走」；至於央行是否升息，要看國內物價漲幅，以及未來通膨預期而定。

根據央行公布的第1季理監事會議議事錄摘要，多名理事認為，國內外經濟前景仍具不確定性，加上新台幣匯率升值，若再升息，將推升新台幣匯率，衝擊企業投資布局。銀行主管解讀，議事錄摘要內容釋出多項「鴿派」訊息，台灣若要升息，最快也是第3季後的事。

金融市場高層人士也說，央行政策利率近兩年來，均維持在低檔的關鍵原因有二，包括國內物價漲幅尚屬溫和，以及經濟成長力道仍差強人意，台灣如此時決定再升息，將助長新台幣匯率升值氣焰，不利出口競爭力。

銀行主管指出，台灣金融市場利率在低檔盤旋，對貸款族而言是一大福音，卻不利仰賴存款利息過活的退休族。目前台灣銀行1年期定期存款機動利率為1.065%，而主計總處預估今年CPI年增率1.49%，代表實質利率為負0.425個百分點，民眾將錢放在銀行會「愈存愈薄」，不僅存款利息全被通膨吃光光，連本金都會被侵蝕。

美國升息央行台幣匯率
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

信用卡溢繳款成詐騙工具 國泰世華開第一槍

2018-06-16 23:37

匯市最前線／台幣連貶 後市疲弱

2018-06-17 00:47

詐騙多 全台3.2萬警示帳戶

2018-06-16 23:44

投資型保單保本保息惹議 金管會緊盯

2018-06-16 14:35

運動風氣盛 挑戰自我別忘先買保險

2018-06-16 13:40

地震基金再保爭議 金管會提3點說明

2018-06-16 12:24

催動產業創新 台杉扮點火角色

2018-06-16 01:45

台杉生技基金 規模突破60億

2018-06-16 01:45

五大金控 唱旺下半年獲利

2018-06-16 01:05

金融業者看貶台幣 建議買美元

2018-06-16 01:00

兆豐、中信金 成美升息贏家

2018-06-16 00:58

外資落跑 台幣匯價連七貶

2018-06-16 00:49

國票金攜日本樂天出擊 純網銀執照三搶二

2018-06-16 00:19

貨幣市場錢荒 2年期存單利率衝高

2018-06-16 00:15

我蟬聯全球第五大淨債權國

2018-06-16 00:15

國人轉抱美元 國銀人民幣存款下滑

2018-06-16 00:15

永豐金拚併購 補壽險拼圖

2018-06-16 00:15

上海商銀上市…剩最後一哩

2018-06-16 00:15

我國際投資淨資產部位續創新高 維持全球第5大

2018-06-15 22:26

美歐央行「正常化」速度不同調

2018-06-12 00:35
看更多

熱門文章

端午節上班有雙倍薪 勞動部：雇主不給可檢舉

2018-06-16 13:55

美中貿易戰再起 鄧振中：初步看對台影響不大

2018-06-16 14:59

北市首創房市紅藍燈 一眼看懂房市景氣

2018-06-16 07:40

法拍屋檢便宜 四大風險不可不知

2018-06-16 11:30

AI、5G、車電 半導體新箭頭

2018-06-16 13:34

到處都是餐廳 壓縮其它業種、改變租屋市場

2018-06-16 16:44

台電頻跳電 環團：台電應改善配電端問題

2018-06-16 10:33

美中互課高關稅 台機械工具機業者沒在怕

2018-06-16 10:58

投資型保單保本保息惹議 金管會緊盯

2018-06-16 14:35

跳電頻傳 台電設600尖兵24小時待命

2018-06-16 21:14

百貨美食街 強勢反客為主

2018-06-16 13:16

水利署：前瞻水環境建設已翻轉傳統治水思維

2018-06-16 17:13

百貨拚美食戰！可叫外送、24小時營業一招又一招

2018-06-16 16:44

地震基金再保爭議 金管會提3點說明

2018-06-16 12:24

餐飲改變租屋市場 學者憂：壓縮其他經濟成長

2018-06-16 13:19

運動風氣盛 挑戰自我別忘先買保險

2018-06-16 13:40

跳電頻傳 台電設「三快」小組待命

2018-06-16 21:34

觀光外匯收入 連三年衰退

2018-06-17 00:06

金融創新多元發展 6大範疇展現具體成果

2018-06-16 15:21

新南向國家 來台旅客增49萬

2018-06-17 00:06

華一聲學專利出擊 打造智慧好聲音

2018-06-17 00:06

華一聲學薄膜技術 翻轉產業

2018-06-17 00:06

信用卡溢繳款成詐騙工具 國泰世華開第一槍

2018-06-16 23:37

每周一勢／Q1工具機生產價值 增13.3％

2018-06-17 00:06

鳳梨酥面膜 來台旅客最夯伴手禮

2018-06-17 00:06

老將拚創新 華一聲學抓住大商機

2018-06-17 00:06

致勝心法／三大元素 幫新創公司站穩腳步

2018-06-17 00:06

匯市最前線／台幣連貶 後市疲弱

2018-06-17 00:47

台灣168／基本金屬出口 連六季勁揚

2018-06-17 00:06

央行21日理監事會 估不升息

2018-06-17 01:21

詐騙多 全台3.2萬警示帳戶

2018-06-16 23:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top