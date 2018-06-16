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投資型保單保本保息惹議 金管會緊盯

2018-06-16 14:35中央社 台北16日電

針對近來的投資型保單保本投資爭議，金管會近期發函各保險公會要求，保險業人員招攬連結目標到期債券基金的投資型保險商品時，不應以保證保本保息為訴求，以避免誤導消費者。

南山人壽先前遭爆出10年前銷售號稱保本、鎖高利的投資型保單卻讓保戶賠錢的情況。金融監督管理委員會近期發函壽險公會等保險各大公會指出，近來部分保險業者銷售連結目標到期債券基金的投資型保險商品時，有解說不清而使消費者誤信該等商品為保證保本保息，引發爭議。

金管會強調，為維護保戶權益及保險業形象，請各保險公司應確實要求暨管理所屬招攬人員不得有以上情況，如有違反者，將依保險法相關規定處分。

金管會表示，所謂不實話術或招攬不實，即保險從業人員招攬保險商品時，未能誠實詳盡解說商品特性，無法使消費者清楚瞭解其所購買的保險商品，或者誤導消費者購買不適當商品，而有違反金融消費者保護法及保險法相關規定的情況。

同時，金管會也表示，當保險業或業務員不當解說，使得保戶領取的保險給付，少於其認為可領取的金額時，除將衍生金融消費爭議外，也將損及保險業的社會形象。

金管會表示，基於維繫消費者對於金融機構的信賴，保險業應積極管理所屬招攬人員，避免以誇大不實的話術招攬，以減少金融消費爭議案件。

根據保險法規定，保險業違反法令、章程或有礙健全經營之虞時，金管會除得予以糾正或令其限期改善外，還可處其他必要的處置。

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