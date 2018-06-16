Fed鷹派訊息濃 歐元大貶1.5%

2018-06-16 05:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳苡辰 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）鷹派的立場與歐洲央行溫和的態度形成對比，聯準會6月會議上調今年加息次數，並刪除有關利率將在一段時間內低於長期水準的表述，相對歐洲央行承諾資產購買計畫至今年底，並在2019年夏季前維持利率在低位不變，兩國利差持續加大下，美元指數升破94整數關卡，周線升值1.5%，歐元創2月以來對大單周跌幅，周線貶值1.5%。

G10其他國家多受歐元走弱同步下挫，英國執政黨的脫歐修正案在議會中獲勝，外加5月零售數據亮眼，一度帶動英鎊走勢，但隨後受歐元拖累，英鎊周貶1.2%。澳洲央行行長鴿派談話及5月不如預期的就業數據，澳幣周貶1.8%。

新興國家貨幣指數周貶0.6%，其中經常帳赤字及財政赤字較大的國家，如阿根廷披索、南非幣及土耳其里拉貶幅較重。阿根廷披索因卡車司機罷工、央行人事異動及五月通膨續惡化，引起投資人擔憂，阿根廷政府周四晚間宣布更換央行行長，並待IMF通過貸款後將投入75億美元來加大匯率的干預，阿根廷披索周貶10.4%。

富蘭克林投顧表示，儘管聯準會的會議多符合市場預期，歐洲央行也如預期宣布購債計畫將於年底結束，但因歐元區疲弱的經濟數據及貿易及政治的不確定性，使歐洲央行措辭不得不保持謹慎。

德意志銀行表示歐洲央行在6月會議表明，將保持利率不變至2019年夏天的前瞻指引，這是相當鴿派的，將會抑制歐洲利率波動，並鼓勵投資者將歐元做為融資貨幣，使得歐元守住在1.15至1.20美元兌1歐元區間下限的能力嚴重減弱。

富蘭克林固定收益團隊表示，儘管量化寬鬆計畫預計將在德拉吉的任期下結束，但鑑於歐元區通膨仍然很低，且歐洲央行最新的通膨較前次下調，認為歐洲央行將保持寬鬆，預計在2020年之前都不會升息。

新興國家貨幣續表現仍低迷，其中經常帳赤字及財政赤字較大的國家貨幣走勢更為疲弱。高盛證券表示，新興市場經濟動能確實在今年1月後開始減速，也連帶造成新興市場金融資產下跌，但歷史數據顯示，新興市場的金融資產通常在經濟數據高峰達到高峰後5個月，也就是大約6、7月左右將會來到谷底，下半年新興市場在匯率仍有表現空間，並有機會達到或超越今年的高峰。