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投資日圓的時候來了 專家建議這麼做

2018-06-16 05:28經濟日報 記者吳苡辰╱即時報導

儘管日本央行削減3-5年國債的購買金額，但央行會議下調對當前通膨的評估，日圓本周貶值0.9%，匯銀人士表示，近期日圓的走勢很大程度取決於其避險需求，且區間盤整的機率較高，建議投資人可以考慮低接高賣，也就是以買跌不買漲的方式來回區間操作。

元大標普日圓ER單日正向2倍基金經理人蔡佳融表示，美國聯準會（Fed）本周如市場預期的升息，除此之外，也增加了今年升息四次的機率，一度使美元指數大漲，日圓匯價大貶至110.85日圓兌1美元，但隨後美元指數回落、日圓亦轉強，終場收回至110.5日圓兌1美元左右。

川金會圓滿落幕後，美國國務卿龐培歐表示，預計本周將會與北韓方面接觸，繼續就推動朝鮮半島無核化努力，並指出希望能在2年半的時間內達成此目標，其後續發展也將影響市場避險情緒，進而可能使日圓匯價受到波動。

日本央行縮減3至5年期債券的購買規模，蔡佳融認為，但這並不代表日本央行的利率政策將有所改變，在通膨與目標2%的差距仍大的情況下，預期日本央行仍將維持寬鬆的貨幣政策。

日本受到經濟成長放緩的影響，加上美國對日本鋼鋁課徵額外的進口關稅多少不利於日本經濟，日本央行短時間內恐怕都不會有退出寬鬆貨幣政策的打算。

日本央行日圓通膨
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