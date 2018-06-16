兆豐、中信金 成美升息贏家

2018-06-16 00:58 經濟日報 本報綜合報導



美國聯準會再次宣布升息1碼，氣氛偏向鷹派，兆豐、中信金控因旗下銀行擁有較多外幣部位，成為市場看好的兩大「美國升息受惠概念股」，昨（15） 日股東會兩家公司均表示可望持續受益。

兆豐金董事長張兆順表示，美國升息帶動利差與財務操作收益，兆豐金今年獲利將穩健成長，兆豐金前五月稅後純益126億元，全年成長趨勢不變。兆豐銀初估，美國升息1碼，淨利差保守估計大約增加10個基本點。存放利差部分，兆豐銀目前美元存放利差2.3%，也可望受惠升息向上。

中信金控資深副總邱雅玲也指出，美國升息1碼，對中信銀行的淨利差（NIM）會有1個基本點的挹注，中信銀的升息資產有3兆多元，美國升息1碼，代表升息後的一年期間，中信銀的淨利息收入（NII）將增加約新台幣3億元。

台美利差擴大，邱雅玲說，中信銀會繼續搶攻換匯商機，「美國升息對中信銀的整體收入會有好處，不見得反映在利息收入科目，但會反映在其他科目」。另據中信銀內部看法，中央銀行最快今年底開始升息。

國票金董事長魏啟林指出，今年進入升息年，票券業必須要很努力。美國下半年要選舉，美國股票市場可望繁榮；台灣資本市場的表現，則須視央行升息腳步。

永豐金指出，市場調高利率的影響一定存在，會注意風險，子公司永豐銀與永豐金證券都會持續加強手續費收入。（記者夏淑賢、吳苡辰、楊筱筠、陳怡慈）