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五大金控 唱旺下半年獲利

2018-06-16 01:05經濟日報 本報記者夏淑賢吳苡辰楊筱筠陳怡慈／綜合報導

第二波金融股超級股東會昨（15）日登場，兆豐、中信、元大、永豐、國票等五家金控高層，不約而同看好台灣與全球主要國家的景氣復甦動能，將帶動下半年獲利，為股東創造更大價值。

兆豐金董事長張兆順表示，美國稅改刺激美國經濟成長，進而帶動美國主要貿易夥伴與全球經濟走強，主計總處也預測台灣經濟成長動能持穩，整體來說算是審慎樂觀。

另外，蔡政府的政策力推下，新創產業以及前瞻基礎建設，也可望逐步帶動國內的投資力道，對我經濟有正向幫助。

中信金控總經理吳一揆指出，去年對中信金控而言是非常豐收的一年，稅後純益達到372億元，為歷年次高；ROE（股東權益報酬率）達到12.77%，在所有金控當中，排名第一。

展望今年，整體經濟目前看起來基本面是好的。銀行業務方面，金管會已同意中信銀申設深圳分行，廈門的消費金融合資公司也進入實體籌設階段，很快可以開業。壽險業務方面，將持續提升經常性收益。

元大金控董事長王榮周表示，國內外資本市場投資熱絡，有利國內金融業的投資收益，元大金以提升股東價值為依歸，去年創造出稅後純益162.05億元的成績。為了強化市場地位，完成多項併購案，以增加多元化收益。

他表示，元大金仍將以優異資產品質及風險控管能力為後盾，全面驅動成長，並強化海外轉投資效益。

永豐金董事長翁文祺指出，去年上任到現在，永豐金股價很漂亮往右上角上升（一路走升），今年持續深耕海外布局，中國部分計畫在設置成都分行，並耕耘東南亞租賃業務。

國票金董事長魏啟林也說，對下半年景氣表現審慎樂觀，已經看到台灣民間投資出現小幅成長，算是好消息。他並表示，國票金要朝純網銀方向走，是個全新的業務布局。

五金控看下半年景氣與獲利 圖／經濟日報提供
五金控看下半年景氣與獲利 圖／經濟日報提供
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中信金控元大金控股東會
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