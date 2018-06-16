外資落跑 台幣匯價連七貶

2018-06-16 00:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱台北報導



外資昨（15）日大賣台股後撤出，新台幣匯率貶值6.4分，收30.002元，連七貶、為逾半個月新低。 報系資料照 分享 facebook

相較美國聯準會（Fed）貨幣政策偏「鷹」，歐洲央行（ECB）宣布以「鴿」派方式結束大規模購債計畫，令美元指數飆高；外資昨（15）日大賣台股後撤出，估計匯出逾5億美元，新台幣匯率貶值6.4分，收30.002元，連七貶、為逾半個月新低。

因出口商積極拋匯，國內兩大匯市總成交量暴增至18.04億美元，為逾兩個月來最大。

美元走勢一枝獨秀，主要亞幣昨日走勢全盤皆墨；央行資料顯示，台北匯市收盤時，我國主要貿易對手國韓元對美元重貶1.33%，星幣貶值0.83%，人民幣貶值0.38%，新台幣貶幅0.21%仍相對穩定。累計本周，新台幣對美元共貶值1.86角，貶幅0.62%。

ECB召開貨幣決策會議，決議今年底結束購債計畫，消息一出，歐元對美元匯率應聲重貶，美元指數則衝破95大關，創下近七個月新高。

新台幣匯率重返「3」字頭，匯銀主管認為，按歷史經驗，要突破整數關卡，須反覆測試才能站穩，估計近期新台幣匯率將於29.8~30.2元區間震盪。

匯銀主管指出，外資昨日上午積極敲進美元，午後卻有買有賣，加上出口商趕在連假前積極拋匯，使台北匯市昨日爆出逾18億美元成交巨量。

展望下周新台幣匯率走勢，匯銀主管說，下周四（21日）有中央銀行理監事會議，市場押寶央行利率將維持不變，但央行總裁楊金龍會後談話，是否對未來利率走勢做出暗示，才是金融圈關注焦點。