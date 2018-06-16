催動產業創新 台杉扮點火角色

2018-06-16 01:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ／台北報導



「2018年台杉投資論壇」昨（15）日在桃園登場，吸引不少企業主到場，盼能更加了解國家級投資公司的運營策略。

台杉董事長吳榮義表示，台灣本來在亞洲四小龍中表現最好，2000年以前的經濟成長率平均7%，之後卻腰斬剩3.5%；同期間，資本形成成長率也從8%驟降至1.5%，主因在於投資變少。

吳榮義表示，台灣雖有部分中小企業是隱形冠軍，但其他未能跟上時代的業者就被淘汰了，因此政府積極推動5+2產業創新，希望促成產業轉型，台杉也在其中扮演點火的角色，期盼帶動投資動能。