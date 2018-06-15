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新台幣連7貶再破30元大關 美國升息效應持續

2018-06-15 18:46中央社 台北15日電

美國今年可望加速升息，帶動美元強勢，非美貨幣普遍走弱，今天新台幣續貶，終場以30.002元兌1美元作收，貶值6.4分，匯價連7貶並創逾2週新低，是5月30日以來再度貶破30元。

台北與元太外匯經紀公司總成交量暴增至18.04億美元，創逾2個月最大量。累計本週新台幣共貶值1.86角，貶幅0.62%。

外匯交易員表示，歐洲央行（ECB）昨天雖如預期宣布量化寬鬆（QE）將於年底退場，但貨幣政策仍維持審慎態度，各項主要利率至少到明年中前都會維持相同水準，被市場視為偏鴿派言論，導致歐元兌美元重挫，美元指數續往95挺進，導致非美貨幣全盤皆墨，「新台幣再度貶破30元，也是意料中的事」。

展望新台幣後市，外匯交易員說，外資今天再賣超台股達新台幣89億元，顯見美國升息效應持續發酵，資金有撤出跡象，後續有上市櫃公司發放股利潮，恐再帶動一波資金匯出潮，因此新台幣可望偏貶。

但也有匯銀人士提及，美國經濟持續好轉，有利台灣電子產品出口，因此台股基本面仍佳，也有吸引外資投資的誘因存在。新台幣短線雖看貶，但貶幅不至於太大，未來走勢則視外資動向而定。

21日台灣央行將召開第二季理監事會議，外匯交易員指出，央行本季升息的機率不大，但可從央行總裁楊金龍會後記者會中對於貨幣政策的談話，尋找未來利率走勢的蛛絲馬跡。

新台幣兌美元今天開盤價為29.99元，最高29.969元、最低30.006元，尾盤收30.002元，貶值6.4分。

今天新台幣續貶，終場以30.002元兌1美元作收。 聯合報系資料照
今天新台幣續貶，終場以30.002元兌1美元作收。 聯合報系資料照
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