快速累積哩程 柴米油鹽醬醋茶全刷這張卡

2018-06-15 06:49 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



累積飛行哩程，非「商務客」專屬。Money101金融產品比較網表示，先辦一張可刷卡累積哩程的「航空聯名卡」，家庭柴米油鹽各式開銷，舉凡「通勤油資、去賣場添購家用、飲食消費、百貨購物、看電影、繳保費」等支出，統統都刷這張航空卡就對了。Money101比較網表示，估計一戶家庭每年刷個20萬至30萬元的日常開銷費用，即能累積到1.5萬哩程，免費換到香港來回機票。

Money101.com.tw台灣董事總經理周純如表示，近來市場航空卡推陳出新，發卡銀行提供的累積哩程方案也越來越優惠，卡友可依消費習慣仔細比較，善加使用信用卡促刷活動，快速累積哩程換到機票。」她建議，若是小資上班族想靠刷卡快速累積哩程，選卡時可注意2大關鍵；一是卡片是否要收年費、年費要繳多少錢，二是選擇「每哩」刷卡成本越低的信用卡，越省錢。另外辦卡後，記得把握銀行推出的贈哩活動。

首先看年費，周純如表示，目前市場有3張免年費或低年費的航空聯名卡，包括「台新國泰航空鈦金卡(免年費)」，「星展飛行鈦金卡」首年免年費，年消費12次、隔年也免年費，「國泰世華亞洲萬里通里享卡」首年免年費，隔年年費288元。這3張卡會比要年費的航空聯名卡，對小資族來說，成本更低。

其次「比較每哩刷卡成本」。周純如表示，市場5張航空聯名卡中，都開放卡友在國內外的消費都能累積哩數，最低門檻是剛上市的星展飛行世界卡，國內每刷18元累積1哩、海外每刷15元累積1哩。台新的國泰航空翱翔鈦金卡和國泰世華亞洲萬里通鈦商卡，都是國外每刷15元累積1哩、國內則是每刷25元累積1哩。累積哩程門檻最高的是美國運通國泰航空聯名卡，國內外刷卡消費都是30元累積1哩。

辦卡後，把握銀行推出的贈哩活動，也是快速累積哩程撇步。像「星展飛行世界卡」初上市，推出8月底前，核卡後30天內累積消費滿6000元，就送1萬哩，等於每「0.6元就換到1哩」；「國泰亞洲萬里通聯名卡」8月底前透過指定通路申辦，除首刷禮回饋外，在核卡後30日內累積消費達2,000元，再加碼2,000哩數回饋，相當於1元就能累積1哩。另外，包括「星展飛行世界卡、台新國泰航空聯名卡、花旗寰旅世界卡以及美國運通國泰航空聯名卡」，都開放「繳保費」也能賺哩數，保費金額多半較大，經常可快速累積哩程。