親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

台企銀推銀髮照護公益信用卡 兩年要發5萬張

2018-06-15 00:01經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

台企銀（2834）為落實扶持銀髮族照顧關懷，宣布發行「銀色之愛」鈦金商旅信用卡，除提供國外刷卡2%現金回饋、國內差旅消費0.6%現金回饋，並提撥交易金額的0.3%作為公益基金。

台企銀董事長黃博怡表示，這張銀色之愛信用卡，初期目標為兩年內發卡5萬張，並預期公益提撥金額0.3%，換算一年要有600萬元的公益提撥金額，約當台企銀六大營運區處中心每一中心一年貢獻100萬元的公益提撥金，台企銀要動員上下號召中小企金客戶辦卡消費，以放大照顧銀髮族的力道。

台企銀新上市「銀色之愛」的銀髮照護公益信用卡，董事長黃博怡（右二）與總經理施建安...
台企銀新上市「銀色之愛」的銀髮照護公益信用卡，董事長黃博怡（右二）與總經理施建安（右四）與合作貴賓一起主持新卡上市儀式。（記者夏淑賢/攝影）
分享

台企銀信用卡銀髮族

相關新聞

升息縮表如溫水煮青蛙 學者：青蛙快受不了了

2018-06-14 14:27

美國升息 金管會：銀行業利大於弊

2018-06-14 21:42

金金併一次一家為限 最快第4季可申請

2018-06-14 20:06

金管會推金融發展行動方案 房市活水最多可增7千億

2018-06-14 18:47

證交所去年大賺4元 股東抗議買不到股票

2018-06-14 15:16

重大傷病險三種優勢 補足傳統醫療險缺口

2018-06-14 14:45

新聞解析╱美國升息後 台灣央行的下一步

2018-06-14 14:34

金融消費爭議多 籲降評議門檻

2018-06-14 14:34

美升息1碼 學者：我最快9月跟進

2018-06-14 14:31

最低繳款金額 不要輕易用

2018-06-14 14:12

看好荷包！ 循環利率差很大

2018-06-14 14:11

合庫金總經理林士朗 因個人生涯規劃請辭

2018-06-14 14:10

資金匯回特赦？施俊吉以「499之亂」妙喻公平性

2018-06-14 13:45

賴揆宣布金融發展行動方案 2年內新增百檔上市櫃

2018-06-14 13:41

台灣金融史 許添財細數三大災難後遺症

2018-06-14 13:37

影／台企銀「銀色之愛信用卡」 高回饋、助長照

2018-06-14 13:32

顧立雄：開放純網銀盼帶來「鯰魚效應」激勵創新

2018-06-14 13:12

星展發信用卡 補足消金最後一張版圖

2018-06-14 12:39

美國如預期升息1碼 金融股享利多

2018-06-14 12:26

新台幣午盤貶值2.4分 暫收29.914元

2018-06-14 12:20

新台幣午盤貶2.4分 暫收29.914元

2018-06-14 12:12

美聯準會升息1碼 台灣利率連8凍機率高

2018-06-14 12:00

政府祭出金融發展行動方案 鼓勵民間銀行整併

2018-06-14 11:57

新台幣早盤升1.8分

2018-06-14 10:47

新台幣開盤 升值3.5分

2018-06-14 09:23

美元到底強還弱？ 匯豐渣打各持己見

2018-06-14 06:06

美元高利定存 抓住老客戶

2018-06-14 00:59

台中銀強化資訊系統 衝財管

2018-06-14 00:59

日盛金股東持股／肖，傳被扣留在上海

2018-06-14 00:59

日盛金股東持股／日盛高層未回應

2018-06-14 00:59

陸富豪肖建華 傳售日盛金股

2018-06-14 00:59

加速金金併 將放寬資本計提

2018-06-14 00:57

中信金減碳 再獲三項ISO驗證

2018-06-14 00:57

國際理財平台／業者：查稅人才 兩關鍵

2018-06-14 00:57

國際理財平台／總統邀業界菁英 找最佳方案

2018-06-14 00:57

金管會 打造國際理財平台

2018-06-14 00:57

民營金金併 資本計提將放寬

2018-06-13 23:48

資產逾億客戶 放寬OBU商品限制

2018-06-13 23:42

陸富豪肖建華 傳被迫出售日盛金持股

2018-06-13 23:40
看更多

熱門文章

「神才賣得掉」 新北喜凱亞渡假村217戶空十年賣不掉

2018-06-14 14:04

張忠謀：台灣目前環境 不利創新

2018-06-14 16:01

彭淮南防線突破了 冠德信義每坪開價破300萬元

2018-06-14 11:33

半導體前景 四天王按讚

2018-06-14 01:10

評論現狀 張忠謀：台灣環境不利於創新

2018-06-14 14:27

升息縮表如溫水煮青蛙 學者：青蛙快受不了了

2018-06-14 14:27

紅潮進逼 陸封測三雄營收暴衝

2018-06-14 01:10

賣一個賠一個 全聯買白木屋要自己做麵團

2018-06-14 21:33

供給大爆發！北台新建案戶數創四年新高

2018-06-14 10:46

合庫金總經理林士朗 因個人生涯規劃請辭

2018-06-14 14:10

美元到底強還弱？ 匯豐渣打各持己見

2018-06-14 06:06

金管會將放寬建築融資限制 房市將添7,000億活水

2018-06-14 19:32

星展發信用卡 補足消金最後一張版圖

2018-06-14 12:39

新聞解析╱美國升息後 台灣央行的下一步

2018-06-14 14:34

新台幣連6貶創近半個月低 美國升息效應

2018-06-14 19:01

台塑化董事長陳寶朗：下半年油價將會下跌

2018-06-14 17:26

高雄美術館新成屋量最大 有機會撿便宜

2018-06-14 09:07

綜所稅增長照扣除額 拍板

2018-06-14 00:48

黃立成臉書 怒轟兩券商

2018-06-14 01:10

政院衝再生醫療 法規大鬆綁

2018-06-14 00:53

全台最大冰箱！全聯斥資20億元 設五股生鮮處理中心

2018-06-14 15:04

陸富豪肖建華 傳售日盛金股

2018-06-14 00:59

商店街出走的警訊…

2018-06-14 01:10

美元高利定存 抓住老客戶

2018-06-14 00:59

橘子迎十年來最好的一年

2018-06-14 01:10

蝦皮之役 詹宏志兩個領悟

2018-06-14 01:10

橘子插旗智冠 不爭經營權

2018-06-14 01:10

賴揆宣布金融發展行動方案 2年內新增百檔上市櫃

2018-06-14 13:41

美國如預期升息1碼 金融股享利多

2018-06-14 12:26

499吃到飽害手機廠銷售量慘 Sony總座：Q3回穩

2018-06-14 17:16

金管會 打造國際理財平台

2018-06-14 00:57

奇力新驚傳內線交易案 公司：無高層涉案

2018-06-14 21:47

日盛金股東持股／肖，傳被扣留在上海

2018-06-14 00:59

台積電452招 年省電費12.8億元

2018-06-14 17:29

日盛金股東持股／日盛高層未回應

2018-06-14 00:59

證交所去年大賺4元 股東抗議買不到股票

2018-06-14 15:16

5G技術標準制定 進入產業衝刺新階段

2018-06-14 22:24

一人律師公司 也須落實內控

2018-06-14 00:48

顧立雄：開放純網銀盼帶來「鯰魚效應」激勵創新

2018-06-14 13:12

張忠謀：未來10年半導體成長 大於全球GDP增速

2018-06-14 16:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top