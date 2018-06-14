駱錦明建議 國銀不動產備抵呆帳提存率降為1%

相關新聞
升息縮表如溫水煮青蛙 學者：青蛙快受不了了2018-06-14 14:27
美國升息 金管會：銀行業利大於弊2018-06-14 21:42
金金併一次一家為限 最快第4季可申請2018-06-14 20:06
金管會推金融發展行動方案 房市活水最多可增7千億2018-06-14 18:47
證交所去年大賺4元 股東抗議買不到股票2018-06-14 15:16
重大傷病險三種優勢 補足傳統醫療險缺口2018-06-14 14:45
新聞解析╱美國升息後 台灣央行的下一步2018-06-14 14:34
金融消費爭議多 籲降評議門檻2018-06-14 14:34
美升息1碼 學者：我最快9月跟進2018-06-14 14:31
最低繳款金額 不要輕易用2018-06-14 14:12
看好荷包！ 循環利率差很大2018-06-14 14:11
合庫金總經理林士朗 因個人生涯規劃請辭2018-06-14 14:10
資金匯回特赦？施俊吉以「499之亂」妙喻公平性2018-06-14 13:45
賴揆宣布金融發展行動方案 2年內新增百檔上市櫃2018-06-14 13:41
台灣金融史 許添財細數三大災難後遺症2018-06-14 13:37
影／台企銀「銀色之愛信用卡」 高回饋、助長照2018-06-14 13:32
顧立雄：開放純網銀盼帶來「鯰魚效應」激勵創新2018-06-14 13:12
星展發信用卡 補足消金最後一張版圖2018-06-14 12:39
美國如預期升息1碼 金融股享利多2018-06-14 12:26
新台幣午盤貶值2.4分 暫收29.914元2018-06-14 12:20
新台幣午盤貶2.4分 暫收29.914元2018-06-14 12:12
美聯準會升息1碼 台灣利率連8凍機率高2018-06-14 12:00
政府祭出金融發展行動方案 鼓勵民間銀行整併2018-06-14 11:57
新台幣早盤升1.8分2018-06-14 10:47
新台幣開盤 升值3.5分2018-06-14 09:23
美元到底強還弱？ 匯豐渣打各持己見2018-06-14 06:06
美元高利定存 抓住老客戶2018-06-14 00:59
台中銀強化資訊系統 衝財管2018-06-14 00:59
日盛金股東持股／肖，傳被扣留在上海2018-06-14 00:59
日盛金股東持股／日盛高層未回應2018-06-14 00:59
陸富豪肖建華 傳售日盛金股2018-06-14 00:59
加速金金併 將放寬資本計提2018-06-14 00:57
中信金減碳 再獲三項ISO驗證2018-06-14 00:57
國際理財平台／業者：查稅人才 兩關鍵2018-06-14 00:57
國際理財平台／總統邀業界菁英 找最佳方案2018-06-14 00:57
金管會 打造國際理財平台2018-06-14 00:57
民營金金併 資本計提將放寬2018-06-13 23:48
資產逾億客戶 放寬OBU商品限制2018-06-13 23:42
陸富豪肖建華 傳被迫出售日盛金持股2018-06-13 23:40
熱門文章
「神才賣得掉」 新北喜凱亞渡假村217戶空十年賣不掉2018-06-14 14:04
張忠謀：台灣目前環境 不利創新2018-06-14 16:01
彭淮南防線突破了 冠德信義每坪開價破300萬元2018-06-14 11:33
半導體前景 四天王按讚2018-06-14 01:10
評論現狀 張忠謀：台灣環境不利於創新2018-06-14 14:27
升息縮表如溫水煮青蛙 學者：青蛙快受不了了2018-06-14 14:27
紅潮進逼 陸封測三雄營收暴衝2018-06-14 01:10
賣一個賠一個 全聯買白木屋要自己做麵團2018-06-14 21:33
供給大爆發！北台新建案戶數創四年新高2018-06-14 10:46
合庫金總經理林士朗 因個人生涯規劃請辭2018-06-14 14:10
美元到底強還弱？ 匯豐渣打各持己見2018-06-14 06:06
金管會將放寬建築融資限制 房市將添7,000億活水2018-06-14 19:32
星展發信用卡 補足消金最後一張版圖2018-06-14 12:39
新聞解析╱美國升息後 台灣央行的下一步2018-06-14 14:34
新台幣連6貶創近半個月低 美國升息效應2018-06-14 19:01
台塑化董事長陳寶朗：下半年油價將會下跌2018-06-14 17:26
高雄美術館新成屋量最大 有機會撿便宜2018-06-14 09:07
綜所稅增長照扣除額 拍板2018-06-14 00:48
黃立成臉書 怒轟兩券商2018-06-14 01:10
政院衝再生醫療 法規大鬆綁2018-06-14 00:53
全台最大冰箱！全聯斥資20億元 設五股生鮮處理中心2018-06-14 15:04
陸富豪肖建華 傳售日盛金股2018-06-14 00:59
商店街出走的警訊…2018-06-14 01:10
美元高利定存 抓住老客戶2018-06-14 00:59
橘子迎十年來最好的一年2018-06-14 01:10
蝦皮之役 詹宏志兩個領悟2018-06-14 01:10
橘子插旗智冠 不爭經營權2018-06-14 01:10
賴揆宣布金融發展行動方案 2年內新增百檔上市櫃2018-06-14 13:41
美國如預期升息1碼 金融股享利多2018-06-14 12:26
499吃到飽害手機廠銷售量慘 Sony總座：Q3回穩2018-06-14 17:16
金管會 打造國際理財平台2018-06-14 00:57
奇力新驚傳內線交易案 公司：無高層涉案2018-06-14 21:47
日盛金股東持股／肖，傳被扣留在上海2018-06-14 00:59
台積電452招 年省電費12.8億元2018-06-14 17:29
日盛金股東持股／日盛高層未回應2018-06-14 00:59
證交所去年大賺4元 股東抗議買不到股票2018-06-14 15:16
5G技術標準制定 進入產業衝刺新階段2018-06-14 22:24
一人律師公司 也須落實內控2018-06-14 00:48
顧立雄：開放純網銀盼帶來「鯰魚效應」激勵創新2018-06-14 13:12
張忠謀：未來10年半導體成長 大於全球GDP增速2018-06-14 16:53
留言