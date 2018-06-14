高齡化、少子化時代 重大傷病險保安心

2018-06-14 20:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳苡辰 ╱即時報導



想買張傷病險保障自己未來的醫療照護，卻發現有些保單的保障範圍涵蓋心肌梗塞、腦中風，有些則提供肝硬化、心臟瓣膜手術..等保障，常被不同保單弄得暈頭轉向。

到底有沒有一張保單能完整保障常見疾病，同時又依照健保來認定，讓保戶不用陷入複雜又拗口的醫學專有名詞？

元大人壽商品精算部副總經理張銘修表示，「重大傷病險」具有「保障範圍廣、跟著健保走、認定明確簡單」的優勢，可補強傳統傷病險、特定醫療險的保障缺口。

張銘修指出，根據美國腎臟登錄系統（USRDS）2016年報公布全球尿毒症排行，台灣洗腎病患盛行率與每年新增加洗腎發生率都是世界第一，而國人死因排行，癌症、心臟病、肺炎，腦血管疾病、糖尿病則是前五名；各種傷病的支出項目多不相同，例如長期使用呼吸器的住院費用可觀，而洗腎在門診的開銷較大，癌症、慢性精神病則在住院與門診都所費不貲，若只買單一住院醫療險，或是只保障特定疾病的醫療險，已無法做好全方位的醫療保障。

「元大人壽金安鑫還本型重大傷病保險」即提供多方位傷疾病保障，當保戶經醫生首次診斷為重大傷病（且非屬遺傳性疾病及職業病等本商品之8項除外項目），並取得「全民健康保險保險人」核發之重大傷病證明，除身故或喪葬費用保險金外，也提供重大傷病保險金的保障。

這張保單也針對慢性腎衰竭、重大創傷且其嚴重程度到達創傷嚴重程度分數16分以上者與肝硬化等8類特定重大傷病保險金提供一次性的給付，給付後契約終止；另外，為強化意外傷害的保障，亦提供最高診斷確定當時之25%保額的意外殘廢保險金、連續給付7年的殘廢生活扶助保險金，與搭乘大眾運輸意外身故或喪葬費用保險金。不僅如此，保障期滿仍生存且契約仍有效，還可領一筆滿期保險金，給付後契約終止，讓保費有去有回。

以30歲男性投保「元大人壽金安鑫還本型重大傷病保險」為例，投保保險金額100萬，繳費20年、保障30年，每天保費約122元；若40歲時因車禍致第一級殘廢，可獲得意外殘廢保險金25萬元，以及連續7年、每年12萬元的殘廢生活扶助保險金，領取後契約繼續有效；59歲契約屆滿，可領取滿期保險金100萬元。

張銘修也提醒，在高齡化、少子化時代，為了讓自己面臨未知的未來時，有更健全的保障，及時準備日後所需的醫療費用刻不容緩，惟有做好萬全的準備，才能讓自己與家人不須擔心被突如其來的疾病或是意外擊潰。