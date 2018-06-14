台灣人出國很敢花 單次出國花費平均超過4萬

2018-06-14 20:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



星展銀14日發行星展銀飛行世界卡，並公布統計數字，指出根據萬事達卡旅遊調查顯示，台灣人單次出國旅遊平均消費為4.6萬元，是亞太區第六名，國外花費金額更是國內旅遊的五倍。

廉價航空興起，加上國內旅遊品質參差不齊，頻頻傳出知名景點餐廳價位過高，坑殺旅客。讓台灣民眾近年興起出國自由行風潮，自己訂機票、排行程、訂房間，就可以完成一趟符合自己設計的專屬之旅，也流行在社群媒體上拍照打卡上傳照片，凸顯自己正在安排人生、享受生活。

根據萬事達卡統計，台灣民眾過去一年旅遊的比例是亞太區第6名，高達65%的台灣民眾在過去一年曾出國旅遊。

花費部分，統計發現，台灣民眾每人單次出國旅遊平均消費為4.6萬元，不僅超越鄰近的日本、南韓和新加坡，更名列亞太區國外旅遊花費第6名，同時也是國內旅遊花費的5倍。

調查結果也指出，高達66%的民眾計畫未來一年內仍維持相同頻率的國外旅遊次數，比例高居亞太區之冠，還有16%民眾預計增加出國次數。

此外，短天數國內旅遊也相當熱門，有近87%民眾在過去一年內曾進行國內旅遊，比率居亞太區第四名。值得注意的是，國內旅遊台灣民眾每人每次平均花費9,323元，主要支出項目為住宿。