星展飛行世界卡 年收入22萬元就可以辦

2018-06-14 20:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



星展銀行（台灣）14日宣布推出「星展飛行世界卡」，海外消費每15元累積1哩，國內消費每18元累積1哩優於市場，申辦門檻更直接下殺到年收入22萬元，等於剛畢業的新鮮人就可以申辦。

星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基表示，星展銀行（台灣）在去年底完成澳盛銀行個人金融及財富管理業務移轉後，信用卡客戶數便一舉突破50萬。

星展銀指出，雖然此次飛行卡發卡門檻拉低到年收入22萬元，仍相信使用飛行卡的族群，可以展現其旅遊的消費能力，看好每卡每月平均消費數字可以維持在萬元以上。

星展飛行世界卡鎖定熱愛旅遊的族群，共有三大優勢權益。

1.海外消費15元1哩、國內消費18元1哩，點數持卡期間終身有效。

持「星展飛行世界卡」海外消費每NT$15即累積1點飛行積金，國內消費每新台幣18元可累積1點飛行積金，1點等於航空哩程１哩，且積金於持卡期間終身有效。累積積金可兌換「亞洲萬里通」、「長榮無限萬哩遊」、「新航獎勵計劃KrisFlyer」與「華夏哩程酬賓計劃」等4大航空里程獎勵計劃，等於可兌換全球3大航空聯盟哩程。

此外，「星展飛行世界卡」持卡人也可以在指定商店以飛行積金折抵當次消費，每1,000點可抵100元新台幣，讓哩程不是只能換機票，增加消費者使用積金的靈活性與實用性。

2.三大市區停車場 周末免費停車單次最高4小時

除了幫助消費者達成出國旅遊夢想，「星展飛行世界卡」也貼心兼顧持卡人在國內休閒出遊時的便利。只要前月有單筆不限金額的新增消費，本月周末即可享中興嘟嘟房、台灣聯通、福慧網等三大市區連鎖停車場每日1次，每次最高4小時免費停車。

3.1年2次 免費使用龍騰機場貴賓室

正卡持卡人本人刷「星展飛行世界卡」支付當次出國機票全額票款或80%（含）以上旅行社所安排之國外旅行團團費，即可免費使用全球龍騰出行機場貴賓室，每位正卡持卡人每年可使用2次。