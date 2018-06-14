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公股行庫若有意合併 財長許虞哲：樂觀其成

2018-06-14 19:17中央社 台北14日電

財政部長許虞哲。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
財政部長許虞哲。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
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金管會鼓勵金融整併，但未觸及「公公併」或「公民併」。財政部長許虞哲表示，身為公股管理機關，不會主動要求整併，公股若認為有需要，且整併後能發揮綜效，「樂觀其成」。

為鼓勵金融整併，金融監督管理委員會放寬金融業併購的首次參股門檻，並公布三大方向，一是要以金控為主體發動，且首次參股比率由25%降到10%；二是非合意併購適用；三是只限定金融業民民併，不觸及公民併、民公併、公公併等公股行庫

財政部今天召開端午節記者會，會中記者提問金融整併問題。對此許虞哲指出，金管會主委顧立雄已經講得很清楚，金融整併只談民民併。不過，若公股自身認為有需要，認為併了可以發揮綜效，他就「樂觀其成」，「但這要看他們自己的想法」。

不過許虞哲也強調，財政部身為公股管理機關，並非實際經營，因此不可能主動推動公股行庫整併，但公股行庫自身最清楚公司未來走向，是否整併，仍由其自行評估。

另外，公教年金改革將於7月1日上路，國營行庫行員13%優存改革也將配合實施，記者詢問是否已有具體方案出爐。許虞哲指出，政務次長蘇建榮與國庫署長阮清華與各國營行庫工會持續溝通中，但還要報行政院核定，目前尚未定案，會加快腳步。

但他強調，國營行庫行員13%優存是類似軍公教人員18%優存的特殊待遇，「一般國營事業都沒有」；未來國營銀行調薪將與公務人員脫鉤，可按績效調薪，且目前國營銀行員工薪資待遇不亞於其他勞工，「相信他們會考量整體社會觀感」。

此外有媒體提問，金管會主委顧立雄日前宣示，未來金管會卸任官員，禁止派任為國營事業的公股代表，是否影響財政部未來公股管理。對此許虞哲重申，公股行庫董事長、總經理都由行政院指派，公股人事核定為行政院權責。

許虞哲公股行庫金管會

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