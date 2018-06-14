新台幣午盤貶值2.4分 暫收29.914元

2018-06-14 12:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣今（14）日午盤以29.914元兌1美元，貶值2.4分暫收，成交金額為5.49億美元。

美國聯準會（Fed）升息1碼，並上調2018年升息預期，但市場將焦點轉向中美貿易及歐洲央行政策會議，美元走弱，新台幣今早開盤小升，早盤以29.855元兌1美元，升值3.5分開出，盤中震盪盤整 ，隨後走低，11時過後貶幅擴大，午盤貶值2.4分。

日圓震盪起伏，今日中午來到110.19日圓，韓元上午持續在平盤之上盤整，中午來到1,082.2韓元附近。