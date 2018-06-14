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水煮香蕉恐怖？烹飪師：賴揆沒錯 這是古老飲食智慧

新台幣午盤貶值2.4分 暫收29.914元

2018-06-14 12:20經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今（14）日午盤以29.914元兌1美元，貶值2.4分暫收，成交金額為5.49億美元。

美國聯準會（Fed）升息1碼，並上調2018年升息預期，但市場將焦點轉向中美貿易及歐洲央行政策會議，美元走弱，新台幣今早開盤小升，早盤以29.855元兌1美元，升值3.5分開出，盤中震盪盤整 ，隨後走低，11時過後貶幅擴大，午盤貶值2.4分。

日圓震盪起伏，今日中午來到110.19日圓，韓元上午持續在平盤之上盤整，中午來到1,082.2韓元附近。

新台幣外匯

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