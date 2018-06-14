美元到底強還弱？ 匯豐渣打各持己見

2018-06-14 06:06 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



下半年美元走勢，兩大外商銀行看法分歧。匯豐銀行認為，受惠健康的周期性成長，預計美元在今、2018年下半年將維持「強勢」，尤其相對歐元、英鎊和瑞士法郎，匯豐認為，「新興市場貨幣」在未來6個月對美元則維持中性。渣打銀行則指出，美國的政府赤字和貿易赤字仍在增加，美元「走弱」的長期推動力未變，預期美元未來12個月仍然走弱。

滙豐私人銀行投資策略及諮詢業務亞洲區主管范卓雲表示，第1季股市雖遭拋售，但第2季起，市場已回穩，全球股市的基本面和估值，更具吸引力，相信投資者信心應會在下半年回升，支持股市重拾「升軌」。大陸A股在今年6月及9月，分別納入MSCI國際指數， 及今年秋天中共「四中全會」召開將聚焦改革開放議題，都會對中國股票市場帶來正面催化作用，匯豐銀行維持對中國股票和債券加碼配置的基調。

匯豐認為，美元在今年下半年「相對歐元、英鎊和瑞士法郎」將維持強勢，但持有以美元計價投資組合的投資人，還是須注意匯率波動，匯豐預期人民幣匯率也會維持穩定，在今年底有望站穩兌美元在6.40元水平。

渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀表示，儘管近期新興市場資產承壓，但渣打銀行「看好亞洲(日本除外)股市」的觀點仍然不變，支撐因素包括，與成熟市場相比，亞洲企業盈餘仍持續成長，新興市場股票仍具投資價值，且在今年初市場走弱後，近期新興市場股票不再像過往那樣昂貴。