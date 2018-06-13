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說好的轉型正義？原住民族教育法修法暴露哪些心態？

新台幣午盤貶值0.8分 暫收29.868元

2018-06-13 12:37經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今（13）日午盤以29.868元兌1美元，貶值0.8分暫收，成交金額為3.79億美元。

新台幣今日早盤以29.845元兌1美元，平盤開出；盤中震盪起伏，最高來到29.845元兌1美元，最低為29.880元兌1美元。

日圓中午來到110.68價位，韓元則為1,082.22兌1美元。

新台幣日圓

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